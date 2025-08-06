Возрастное ограничение 18+
Проект планировки квартала в центре Екатеринбурга с новым небоскрёбом выставили на обсуждения
Иллюстрация: документация общественных обсуждений
Общественные обсуждения будущего квартала за гостиницей «Большой Урал» стартовали в Екатеринбурге.
Согласно предлагаемому проекту планировки территории, здесь должен появиться долгожданный небоскрёб Opera Tower (стройплощадка заморожена уже больше 10 лет), а кроме того, между гостиницей Cosmos (бывшая Park Inn) и гостиницей «Большой Урал» втиснут общественное здание с тем же названием «Большой Урал» — высотой 12 этажей и общей площадью 57 тысяч м².
В начале этого года строительство здания вплотную к гостинице «Большой Урал» (ОКН федерального значения) одобрила государственная историко-культурная экспертиза.
Приём предложений и замечаний от горожан продлится с сегодняшнего дня до 25 августа, говорится на странице обсуждений.
