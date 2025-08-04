Возрастное ограничение 18+

Более 1 млрд рублей инвестирует Авито в свой научный отдел для разработки передовых ИИ-технологий

15.47 Среда, 13 августа 2025
Технологическая платформа Авито инвестирует более 1 млрд рублей в собственный отдел исследований и разработок (R&D) в течение трёх лет, включая создание команды и ряд образовательных инициатив. Новое подразделение станет центром компетенций в технологиях искусственного интеллекта.

Подразделение займётся практическими исследованиями решений, которые в будущем смогут изменить опыт пользователей на площадке. Отдел R&D возглавил Александр Рыжков – один из десяти четырехкратных Kaggle Grandmaster в мире, высшее звание на престижных международных соревнований по машинному обучению, и бывший ведущий исследователь лаборатории ИИ Сбера. Всего Авито планирует инвестировать в развитие технологий генеративного искусственного интеллекта более 12 миллиардов рублей до 2028 года, рассчитывая на полную окупаемость разработок благодаря фокусу на практическом применении.

Отдел будет заниматься практическими исследованиями – большинство проектов должны завершиться не только научными статьями, но и реальным использованием в сервисах Авито. Исследователи будут создавать работающие прототипы технологий и передавать их продуктовым командам Авито для внедрения. Новое подразделение ставит перед собой амбициозные задачи развития сотрудничества с ведущими российскими университетами и планирует выйти на международный уровень через представление результатов работы на авторитетных конференциях.

«Технологии ИИ развиваются стремительно, и для современной IT-компании жизненно важно иметь собственный отдел, ответственный за пилотирование и внедрение появляющихся решений. R&D отдел поможет нам быстрее адаптировать новые технологии под специфику нашей платформы и потребности пользователей. Мы планируем не только следить за мировыми трендами, но и задавать их – определять направление развития технологий для интернет-площадок»,

— комментирует Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.


Стратегические направления исследований


R&D отдел будет сосредоточен на ключевых областях искусственного интеллекта:

  • Генеративные модели – интеллектуальные функции для улучшения пользовательского опыта и создания новых сценариев взаимодействия с продуктом;
  • Компьютерное зрение – автоматическое распознавание товаров и создание новых решений для обработки изображений;
  • Голосовые технологии – разработка умных ассистентов с естественным диалогом;
  • Защита от дипфейков – создание систем определения искусственно сгенерированного контента;
  • 3D технологии – интерактивные решения для визуализации товаров;

    Исследователи будут следить за мировыми тенденциями и выявлять перспективные технологии. Команда также будет анализировать запросы других подразделений для определения приоритетных направлений разработки.

    Кто будет руководить отделом


    Возглавит новый отдел Александр Рыжков, один из 10 четырёхкратных Kaggle Grandmaster в мире (высшее звание на популярной международной платформе соревнований по машинному обучению), он семь лет руководил исследованиями в лаборатории искусственного интеллекта Сбера, является ведущим автором открытой библиотеки LightAutoML, которую скачали более 280 тысяч раз по всему миру. Команда Александра Рыжкова побеждала исследователей из H2O.AI, Amazon, Intel и других мировых лидеров в рамках Kaggle AutoML Grand Prix 2024.

    «Мы будем работать по принципу быстрого прототипирования – от идеи до рабочего решения, которое можно протестировать на реальных пользователях. Это позволит нам оперативно оценивать эффективность новых подходов и масштабировать успешные эксперименты. Важная часть нашей миссии — стать связующим звеном между наукой и практикой, показать академическому сообществу, как их исследования могут решать реальные бизнес-задачи. Также планируем активно привлекать к работе студентов и аспирантов — молодые исследователи часто предлагают нестандартные решения, которые могут стать прорывными»,

    — сказал Александр Рыжков, руководитель R&D отдела Авито.


    Отдел планирует развивать партнерские программы с российскими университетами для совместных исследований и обучения молодых специалистов. Ранее Авито выступил партнером Летней школы по искусственному интеллекту Института AIRI и ТГУ в Томске, программу которой прошли 80 студентов из более чем 10 регионов России. Участники школы выполнили практическое задание от команды платформы по разработке алгоритмов машинного обучения – полученные решения могут быть внедрены в продукт. В 2024 году компания запустила магистратуру по Data Science в МФТИ, а в сентябре 2025 года откроет еще три программы в ВШЭ и ИТМО. Всего до 2028 года Авито планирует подготовить до 3000 IT-специалистов в области искусственного интеллекта.

    ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
    16:30 Вмешательство прокуратуры помогло жителям Косулино поменять «управляшку»
    16:22 «Интердевочку» в Екатеринбурге можно будет увидеть бесплатно
    13:49 Гендиректора «Гортранса» перевели под домашний арест
    13:23 Фестиваль «Зоофрендли» снова пройдёт в Екатеринбурге
    12:01 Екатеринбуржцев научат танцевать польку и краковяк
    11:30 Над Свердловской областью не сбивали дрон, — уверяют «антитеррористы»
    11:13 В Техническом университете УГМК открыли дополнительный набор на бюджетные места
    11:03 Двух человек спасли свердловские пожарные в ходе тушения 14 вчерашних пожаров
    10:59 Более 200 тысяч жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов
    10:46 Дело о ДТП с тремя пострадавшими пешеходами попало в Екатеринбурге в суд
    20:25 В Ленинском районе Екатеринбурга появился новый детский садик
    20:07 Две школьницы попали под «Газель» в Екатеринбурге
    19:27 Организаторов нелегальных азартных игр осудили в Екатеринбурге
    19:02 Жители Свердловской области стали чаще делиться вещами через платформу Авито
    18:57 Опекун собачки Моти и её друзей решил открыть ветклинику в пригороде Екатеринбурга
    18:35 Суд встал на сторону режевского депутата
    17:47 Три ребёнка и двое взрослых пострадали в Сысертском районе в результате ДТП
    17:38 «Спецавтобазу» наказали за срыв вывоза мусора из Верхнего Тагила
    16:53 Подан первый иск о компенсации морального вреда из-за норовируса в СУНЦ УрФУ
    16:06 Попавший под иномарку в Академическом районе Екатеринбурга пешеход умер
    14:36 Пересечения в творчестве фантаста-американца и скульптора-уральца поищут в Екатеринбурге
    14:21 Семь пожаров, один погибший — таковы итоги минувших суток в Свердловской области
    13:23 Экс-начальник екатеринбургского отдела полиции сядет на скамью подсудимых
    13:12 После 26 лет работы закрывается уральский филиал Пушкинского музея
    12:15 Минувшей ночью в Каменске-Уральском из-за пожара эвакуировали 15 человек
    18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
    18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
    14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
    23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
    22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
    21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
    23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
    22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
    21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
    21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
    17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
    20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
    17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
    14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
    16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
    17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
    20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
    19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
    15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
    19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
    21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
    22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
    11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
    17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
    21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
    21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
