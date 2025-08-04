Более 1 млрд рублей инвестирует Авито в свой научный отдел для разработки передовых ИИ-технологий

«Технологии ИИ развиваются стремительно, и для современной IT-компании жизненно важно иметь собственный отдел, ответственный за пилотирование и внедрение появляющихся решений. R&D отдел поможет нам быстрее адаптировать новые технологии под специфику нашей платформы и потребности пользователей. Мы планируем не только следить за мировыми трендами, но и задавать их – определять направление развития технологий для интернет-площадок»,



— комментирует Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.

Стратегические направления исследований

Генеративные модели – интеллектуальные функции для улучшения пользовательского опыта и создания новых сценариев взаимодействия с продуктом;



Компьютерное зрение – автоматическое распознавание товаров и создание новых решений для обработки изображений;



Голосовые технологии – разработка умных ассистентов с естественным диалогом;



Защита от дипфейков – создание систем определения искусственно сгенерированного контента;



3D технологии – интерактивные решения для визуализации товаров;



Исследователи будут следить за мировыми тенденциями и выявлять перспективные технологии. Команда также будет анализировать запросы других подразделений для определения приоритетных направлений разработки.



Кто будет руководить отделом

Возглавит новый отдел Александр Рыжков, один из 10 четырёхкратных Kaggle Grandmaster в мире (высшее звание на популярной международной платформе соревнований по машинному обучению), он семь лет руководил исследованиями в лаборатории искусственного интеллекта Сбера, является ведущим автором открытой библиотеки LightAutoML, которую скачали более 280 тысяч раз по всему миру. Команда Александра Рыжкова побеждала исследователей из H2O.AI, Amazon, Intel и других мировых лидеров в рамках Kaggle AutoML Grand Prix 2024.



«Мы будем работать по принципу быстрого прототипирования – от идеи до рабочего решения, которое можно протестировать на реальных пользователях. Это позволит нам оперативно оценивать эффективность новых подходов и масштабировать успешные эксперименты. Важная часть нашей миссии — стать связующим звеном между наукой и практикой, показать академическому сообществу, как их исследования могут решать реальные бизнес-задачи. Также планируем активно привлекать к работе студентов и аспирантов — молодые исследователи часто предлагают нестандартные решения, которые могут стать прорывными»,



— сказал Александр Рыжков, руководитель R&D отдела Авито.



Отдел планирует развивать партнерские программы с российскими университетами для совместных исследований и обучения молодых специалистов. Ранее Авито выступил партнером Летней школы по искусственному интеллекту Института AIRI и ТГУ в Томске, программу которой прошли 80 студентов из более чем 10 регионов России. Участники школы выполнили практическое задание от команды платформы по разработке алгоритмов машинного обучения – полученные решения могут быть внедрены в продукт. В 2024 году компания запустила магистратуру по Data Science в МФТИ, а в сентябре 2025 года откроет еще три программы в ВШЭ и ИТМО. Всего до 2028 года Авито планирует подготовить до 3000 IT-специалистов в области искусственного интеллекта.



