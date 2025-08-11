Более 200 тысяч жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области свыше 207 тысяч человек получили запрет на выезд за рубеж из-за неоплаченных долги. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов.Ведомство призывает должников заранее решать вопрос со снятием ограничений.«Тем, кто получил запрет на выезд из России, нужно позаботиться о снятии этого ограничения заблаговременно», — отметили в ФССП.Проверить информацию о своих долгах и погасить их можно на сайте регионального управления ФССП (r66.fssp.gov.ru) или через портал «Госуслуги».