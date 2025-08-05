Предприниматели Уральского федерального округа тратят на рекламу до 39 тысяч рублей в месяц

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Владельцы бизнеса из УрФО в среднем выделяют на рекламу своих товаров и услуг до 39 тысяч рублей ежемесячно. Об этом стало известно из исследования Авито, в котором приняли участие более тысячи предпринимателей старше 18 лет.Согласно данным опроса, чаще всего жители Урала ведут бизнес в сфере красоты и здоровья — такой ответ дали 13% респондентов. На втором месте с равными показателями в 7% находятся грузоперевозки и пассажирские перевозки, а также ремонт и обслуживание техники. Далее следуют торговля одеждой и обувью, а также доставка еды и продуктов — по 6% соответственно.Гендерный разрыв среди принявших участие в исследовании предпринимателей незначителен: 507 мужчин против 577 женщин.Более трети опрошенных (37%) развивают свой бизнес на сайтах с объявлениями. Четверть предпринимателей (25%) работают в офлайн-формате, еще 24% — на маркетплейсах.Большинство владельцев бизнеса (65%) уже используют рекламные инструменты, а 21% планируют их подключить в ближайшее время. Без дополнительного продвижения в интернете обходятся только 14% участников опроса.Каждый пятый уральский предприниматель (20%) выбирает рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Этот же канал респонденты назвали наиболее эффективным для привлечения клиентов — так ответили 30% опрошенных. Реклама в мессенджерах набрала 21%, таргетированная реклама в соцсетях и цифровая наружная реклама — по 18%.Что касается рекламных бюджетов, большинство предпринимателей Урала (33%) тратят на продвижение до 20 тысяч рублей в месяц. Еще 26% выделяют от 20 до 50 тысяч рублей, а 20% — от 50 до 70 тысяч рублей.— прокомментировал результаты исследования Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.