Предприниматели Уральского федерального округа тратят на рекламу до 39 тысяч рублей в месяц

17.13 Понедельник, 11 августа 2025
Фото: Вечерние ведомости
Владельцы бизнеса из УрФО в среднем выделяют на рекламу своих товаров и услуг до 39 тысяч рублей ежемесячно. Об этом стало известно из исследования Авито, в котором приняли участие более тысячи предпринимателей старше 18 лет.

Согласно данным опроса, чаще всего жители Урала ведут бизнес в сфере красоты и здоровья — такой ответ дали 13% респондентов. На втором месте с равными показателями в 7% находятся грузоперевозки и пассажирские перевозки, а также ремонт и обслуживание техники. Далее следуют торговля одеждой и обувью, а также доставка еды и продуктов — по 6% соответственно.

Гендерный разрыв среди принявших участие в исследовании предпринимателей незначителен: 507 мужчин против 577 женщин.

Более трети опрошенных (37%) развивают свой бизнес на сайтах с объявлениями. Четверть предпринимателей (25%) работают в офлайн-формате, еще 24% — на маркетплейсах.

Большинство владельцев бизнеса (65%) уже используют рекламные инструменты, а 21% планируют их подключить в ближайшее время. Без дополнительного продвижения в интернете обходятся только 14% участников опроса.

Каждый пятый уральский предприниматель (20%) выбирает рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Этот же канал респонденты назвали наиболее эффективным для привлечения клиентов — так ответили 30% опрошенных. Реклама в мессенджерах набрала 21%, таргетированная реклама в соцсетях и цифровая наружная реклама — по 18%.

Что касается рекламных бюджетов, большинство предпринимателей Урала (33%) тратят на продвижение до 20 тысяч рублей в месяц. Еще 26% выделяют от 20 до 50 тысяч рублей, а 20% — от 50 до 70 тысяч рублей.

«Площадки электронной коммерции дают возможность малому и среднему бизнесу размещать товары и услуги, а также таргетировать рекламу на готовую к покупке аудиторию», — прокомментировал результаты исследования Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
