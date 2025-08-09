В Свердловской области советуют готовиться к пенсии за два года

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жителям региона рекомендуют начинать оформление документов на пенсию за 24 месяца до выхода на заслуженный отдых. Об этом Вечерним ведомостям сообщила управляющий Отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц.По её словам, заблаговременная подготовка позволяет специалистам проверить все документы, уточнить трудовой стаж, найти и устранить пробелы, а также помочь собрать недостающие справки. В результате на лицевом счёте гражданина будут отражены все данные о стаже, заработке и уплаченных страховых взносах.После завершения подготовки заявление на назначение пенсии можно подать через портал «Госуслуги», что сокращает время оформления. В 2025 году этой услугой уже воспользовались около 19 тысяч свердловчан, и, по оценке Альшиц, число таких заявок продолжает расти.Особенно важно, подчеркивает Елена Альшиц, оформлять документы заранее для тех, кто имеет право на досрочную пенсию: работников вредных и опасных производств, педагогов, медиков, многодетных матерей и других льготных категорий. Отмечается, что подать заявление на заблаговременную работу можно через работодателя или в любой клиентской службе регионального отделения СФР.