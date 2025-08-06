Рядом с «Оленьими ручьями» создадут туристический комплекс за 2 млрд рублей

гостиницы и другие варианты размещения;



пешеходные, велосипедные и лыжные маршруты;



летний кинотеатр;



конференц-зал;



сценическую площадку для концертов;



верёвочный парк;



спортивные зоны;



детские игровые пространства.



Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области планируется строительство нового курорта «Аракай», который разместят рядом с природным парком «Оленьи ручьи». Завершить проект собираются к 2029 году.О планах сообщил врио губернатора Свердловской области Денинс Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, развитие туризма становится одним из приоритетов для экономики области, поэтому власти поддерживают крупные инвестпроекты.В инфраструктуру «Аракая» планируют включить:Объём вложений составит около 2 млрд рублей. Ожидается, что после открытия курорт обеспечит работой более 300 жителей. Проект, по планам, рассчитан на широкий круг туристов — от семей с детьми до деловых групп. Его реализацией занимается региональное агентство по привлечению инвестиций.По оценке Дениса Паслера, «Аракай» сможет работать круглый год и претендовать на статус курорта федерального значения, конкурируя с популярными направлениями вроде Алтая и Сочи.