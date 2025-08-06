Возрастное ограничение 18+
Рядом с «Оленьими ручьями» создадут туристический комплекс за 2 млрд рублей
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
В Свердловской области планируется строительство нового курорта «Аракай», который разместят рядом с природным парком «Оленьи ручьи». Завершить проект собираются к 2029 году.
О планах сообщил врио губернатора Свердловской области Денинс Паслер в своем телеграм-канале. По его словам, развитие туризма становится одним из приоритетов для экономики области, поэтому власти поддерживают крупные инвестпроекты.
В инфраструктуру «Аракая» планируют включить:
Объём вложений составит около 2 млрд рублей. Ожидается, что после открытия курорт обеспечит работой более 300 жителей. Проект, по планам, рассчитан на широкий круг туристов — от семей с детьми до деловых групп. Его реализацией занимается региональное агентство по привлечению инвестиций.
По оценке Дениса Паслера, «Аракай» сможет работать круглый год и претендовать на статус курорта федерального значения, конкурируя с популярными направлениями вроде Алтая и Сочи.
