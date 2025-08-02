Возрастное ограничение 18+
ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга не смогла найти подрядчика, который бы согласился выполнить ремонт Культурного центра «Верх-Исетский» за 23,92 млн рублей. На объявленный муниципальным учреждением «Управление заказчика по капитальному ремонту» аукцион не заявилось ни одного участника. Такие данные содержатся в карточке на портале госзакупок.
Вероятно, теперь городским властям придётся объявлять новый аукцион.
Здание центра на площади Субботников, 1 является объектом культурного наследия (внесено в реестр ОКН как «ДК ВИЗа»). Согласно техзаданию, в нём необходимо демонтировать все кондиционеры, пластиковые оконные проёмы, устроить новую бетонную отмостку по периметру здания, окрасить оконные блоки белого цвета на ПВХ-блоки тёмно-коричневого цвета с воссозданием исторической расстекловки, отреставрировать отделку, гранитные ступени, штукатурную отделку цоколя южного объема, отреставрировать постамент, на котором некогда располагалась скульптурная группа советской семьи (сейчас этот постамент используется для размещения флагштоков), заменить кровельное покрытие, заменить водосточную систему, заменить кровельное ограждение и провести ряд других работ.
Кроме того, госконтракт подразумевает монтаж новой архитектурной подсветки. Завершить работы, согласно условиям контракта, нужно до 31 марта 2026 года. В том же 2026 году планируется отпраздновать 300-летие Верх-Исетского завода.
Здание ДК ВИЗа построено по заказу и на средства Верх-Исетского металлургического завода в 1952–1957 годах по типовому проекту ДК работы Константина Барташевича, дополненному богатым декором по проекту свердловского архитектора Владимира Емельянова. Является одним из наиболее ярких примеров «сталинской» неоклассики в архитектуре Екатеринбурга.
