Возрастное ограничение 18+

ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей

09.00 Понедельник, 11 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Мэрия Екатеринбурга не смогла найти подрядчика, который бы согласился выполнить ремонт Культурного центра «Верх-Исетский» за 23,92 млн рублей. На объявленный муниципальным учреждением «Управление заказчика по капитальному ремонту» аукцион не заявилось ни одного участника. Такие данные содержатся в карточке на портале госзакупок.

Вероятно, теперь городским властям придётся объявлять новый аукцион.

Здание центра на площади Субботников, 1 является объектом культурного наследия (внесено в реестр ОКН как «ДК ВИЗа»). Согласно техзаданию, в нём необходимо демонтировать все кондиционеры, пластиковые оконные проёмы, устроить новую бетонную отмостку по периметру здания, окрасить оконные блоки белого цвета на ПВХ-блоки тёмно-коричневого цвета с воссозданием исторической расстекловки, отреставрировать отделку, гранитные ступени, штукатурную отделку цоколя южного объема, отреставрировать постамент, на котором некогда располагалась скульптурная группа советской семьи (сейчас этот постамент используется для размещения флагштоков), заменить кровельное покрытие, заменить водосточную систему, заменить кровельное ограждение и провести ряд других работ.

Кроме того, госконтракт подразумевает монтаж новой архитектурной подсветки. Завершить работы, согласно условиям контракта, нужно до 31 марта 2026 года. В том же 2026 году планируется отпраздновать 300-летие Верх-Исетского завода.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Здание ДК ВИЗа построено по заказу и на средства Верх-Исетского металлургического завода в 1952–1957 годах по типовому проекту ДК работы Константина Барташевича, дополненному богатым декором по проекту свердловского архитектора Владимира Емельянова. Является одним из наиболее ярких примеров «сталинской» неоклассики в архитектуре Екатеринбурга.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости



Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге загорелась гостиница «Мадрид» на Уралмаше
02 августа 2025
В Кушве подрядчик вернёт в городской бюджет почти пять миллионов рублей
04 августа 2025
В Екатеринбурге стартует бесплатная школа для тех, кто хочет завести собаку осознанно
03 августа 2025
В три раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
07 августа 2025

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
09:00 ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
17:51 СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга
17:27 В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
16:07 Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок
15:32 Суд отправил в СИЗО замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
14:00 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют участок у посёлка Белоярский с 13 августа
13:39 В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
12:50 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара, есть пострадавшие
12:43 В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву
11:46 В Свердловской области зафиксирован природный пожар на площади 15 гектаров
11:34 Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа
22:23 Депутат ЗакСО вступился за заблокированный трек уральской рэп-группы
17:45 В Свердловской области будут тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели
17:31 В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО
16:52 Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован
15:56 Произошли массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга
14:35 В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка
13:10 В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
12:57 В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
12:42 В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими
11:23 В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
11:09 В Свердловской области возросло число погибших в авариях
21:15 В Саду Казанцева стартовал сбор урожая
20:59 Компания в Сысерти с нарушениями держала стоянку для маломерных судов
20:14 УрГАХУ сообщил о смерти своего выпускника и профессора
19:50 Ремонтом памятника в селе Фирсово заинтересовался Следственный комитет России
Все новости Свердловской области
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
Все новости России и мира
09:00 ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
17:51 СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга
17:27 В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
16:07 Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок
15:32 Суд отправил в СИЗО замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
14:00 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют участок у посёлка Белоярский с 13 августа
13:39 В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
12:50 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара, есть пострадавшие
12:43 В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву
11:46 В Свердловской области зафиксирован природный пожар на площади 15 гектаров
11:34 Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа
22:23 Депутат ЗакСО вступился за заблокированный трек уральской рэп-группы
17:45 В Свердловской области будут тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели
17:31 В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО
16:52 Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован
15:56 Произошли массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга
14:35 В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка
13:10 В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
12:57 В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
12:42 В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими
11:23 В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
11:09 В Свердловской области возросло число погибших в авариях
21:15 В Саду Казанцева стартовал сбор урожая
20:59 Компания в Сысерти с нарушениями держала стоянку для маломерных судов
20:14 УрГАХУ сообщил о смерти своего выпускника и профессора
19:50 Ремонтом памятника в селе Фирсово заинтересовался Следственный комитет России
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK