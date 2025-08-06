Возрастное ограничение 18+

Функцию автоматического создания резюме запустили на платформе Авито Работа

12.32 Пятница, 8 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В сервисе для поиска работы Авито запустили функцию автоматического создания резюме. Новая опция позволяет соискателям публиковать анкеты без ручного заполнения полей, сообщили в пресс-службе компании.

При отклике на вакансию система автоматически генерирует резюме на основе данных из личного кабинета пользователя и описания должности. В анкету добавляются ФИО, контактная информация, гражданство, дата рождения и опыт работы, а также желаемые условия труда на основе описания вакансии. После этого соискатель может сразу опубликовать резюме или отредактировать его.


Иллюстрация предоставлена Авито


Функция сокращает время создания резюме с трёх минут до 14 секунд. По итогам тестирования нового механизма, количество созданных резюме увеличилось в три раза, а на платформе ежедневно стало появляться на 42% больше уникальных анкет.

По словам директора по продукту Авито Работы Владимир Урсу, почти половина соискателей не заполняют резюме при поиске работы из-за сложности и длительности процесса. Новая функция решает эту проблему. Сообщается, что новый сервис уже работает в мобильных приложениях для Android и iOS, и в ближайшее время появится в десктопной версии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
