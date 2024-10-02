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Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж
Когда-то городские власти заявляли, что стройке развязке на «Калине» помешал Навальный. Теперь маячит банкротство генподрядчика...
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге встала одна из наиболее масштабных и, пожалуй, самая долгожданная дорожная стройка – транспортной развязки у концерна «Калина» (пересечение улицы Комсомольской, переулка Базового и Сибирского тракта). Корреспондент Вечерних ведомостей обошёл всю стройплощадку в разгар рабочего дня и увидел на ней всего двух сотрудников – и те охранники с откровенно скучающим видом.
Ниже – фоторепортаж со стройки развязки, которую с нетерпением вот уже много лет ждут автомобилисты.
Пешеходам, правда, тоже пришлось менять привычные маршруты.
Въезд на стройплощадку открыт, но никакая строительная техника за ворота не заезжает.
На нижней площадке стройки в одиночестве скучает охранник.
Стройматериалы складированы вдоль забора и к ним никто не притрагивается.
В строительный вагончиках, судя по внешнему виду, тоже никого нет.
Старый путепровод до сих пор функционирует. Половина его отдана пешеходам.
Складывается впечатление, что по бывшим тротуарам идти небезопасно – асфальт здесь потрескался, а забор накренился.
Между тем, недавно на стройке уже был смертельный случай – рабочего насмерть завалило грунтом.
АльмакорГрупп – это название генподрядчика строительства развязки на «Калине».
Московская компания выиграла конкурс
Ниже – фоторепортаж со стройки развязки, которую с нетерпением вот уже много лет ждут автомобилисты.
Пешеходам, правда, тоже пришлось менять привычные маршруты.
Въезд на стройплощадку открыт, но никакая строительная техника за ворота не заезжает.
На нижней площадке стройки в одиночестве скучает охранник.
Стройматериалы складированы вдоль забора и к ним никто не притрагивается.
В строительный вагончиках, судя по внешнему виду, тоже никого нет.
Старый путепровод до сих пор функционирует. Половина его отдана пешеходам.
Складывается впечатление, что по бывшим тротуарам идти небезопасно – асфальт здесь потрескался, а забор накренился.
Между тем, недавно на стройке уже был смертельный случай – рабочего насмерть завалило грунтом.
АльмакорГрупп – это название генподрядчика строительства развязки на «Калине».
Московская компания выиграла конкурс
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