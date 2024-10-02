Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж Когда-то городские власти заявляли, что стройке развязке на «Калине» помешал Навальный. Теперь маячит банкротство генподрядчика...

21.34 Среда, 2 октября 2024