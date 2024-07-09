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Свердловским бюджетникам на 17,5% хотят поднять зарплату
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области хотят поднять зарплаты работникам бюджетной сферы в рамках корректировки областного бюджета.
После поправок расходы региона вырастут на 33 миллиарда рублей. Большая часть из этой суммы как раз пойдёт на зарплаты бюджетников. Рассматривать поправки будут на ближайшем заседании регионального Заксобрания 18 июля.
«Проектом закона предусмотрено увеличение расходов [...] в связи с изменением коэффициента индексации заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы с 1 октября 2024 года на 17,5% вместо 4,5%, предусмотренных в законе об областном бюджете»,
– приводит отрывок из документа информационное агентство Ura.ru
После поправок расходы региона вырастут на 33 миллиарда рублей. Большая часть из этой суммы как раз пойдёт на зарплаты бюджетников. Рассматривать поправки будут на ближайшем заседании регионального Заксобрания 18 июля.
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