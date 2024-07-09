Свердловским бюджетникам на 17,5% хотят поднять зарплату





приводит отрывок из документа информационное агентство Ura.ru «Проектом закона предусмотрено увеличение расходов [...] в связи с изменением коэффициента индексации заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы с 1 октября 2024 года на 17,5% вместо 4,5%, предусмотренных в законе об областном бюджете»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области хотят поднять зарплаты работникам бюджетной сферы в рамках корректировки областного бюджета.После поправок расходы региона вырастут на 33 миллиарда рублей. Большая часть из этой суммы как раз пойдёт на зарплаты бюджетников. Рассматривать поправки будут на ближайшем заседании регионального Заксобрания 18 июля.