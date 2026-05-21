Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 49-летнего мужчину обвиняют в заказном убийстве 25 лет назад
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 49-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве, которое было совершено летом 2001 года на стоянке у дома по Серафимы Дерябиной.
Согласно материалам дела, он действовал с сообщником, который ждал его в машине. Им обещали заплатить за убийство местного жителя, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Так, по версии следствия, ради вознаграждения 26 августа 2001 года обвиняемый, увидев, как потерпевший сел в свою машину, подошёл к нему и несколько раз выстрелил в него из переделанного газового пистолета «ИЖ-72» в область головы, после чего скрылся на другой машине вместе с сообщником.
Известно, что уголовное дело уже передали в суд. Материалы дела в отношении других участников выделили в отдельное производство.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, он действовал с сообщником, который ждал его в машине. Им обещали заплатить за убийство местного жителя, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Так, по версии следствия, ради вознаграждения 26 августа 2001 года обвиняемый, увидев, как потерпевший сел в свою машину, подошёл к нему и несколько раз выстрелил в него из переделанного газового пистолета «ИЖ-72» в область головы, после чего скрылся на другой машине вместе с сообщником.
«Раскрытие особо тяжкого преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей, криминалистов, а также в итоге проведения тщательного анализа имеющихся вещественных доказательств. В частности, установить причастность обвиняемого к преступлению удалось в результате проведения ряда допросов»,
– рассказали в областном СК.
Известно, что уголовное дело уже передали в суд. Материалы дела в отношении других участников выделили в отдельное производство.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию