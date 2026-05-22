Екатеринбуржца будут судить за оправдание терроризма в интернете
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга 1984 года рождения, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичное оправдание терроризма.
По версии следствия, обвиняемый опубликовал комментарий, который, согласно заключению судебной экспертизы, содержал признаки оправдания террористического акта.
Дело расследовал следственный отдел по Академическому району во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ, говорится в сообщении областного СК.
