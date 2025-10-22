Возрастное ограничение 18+
За причинение смерти по неосторожности будут судить экс-сотрудника ГУФСИН в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить бывшего сотрудника ГУФСИН Евгения Иванова. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (пункт е части 3 статьи 286 УК РФ).
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, первое преступление, которое вменяют Иванову, произошло в феврале 2024 года в одном из придорожных кафе Пригородного района, где у него произошёл конфликт с одним из посетителей. Согласно материалам дела, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обхватил своего оппонента за туловище и упал вместе с ним. Потерпевший, ударившись головой об пол, получил травму, которая впоследствии привела к его смерти.
Второе преступление связано с незаконной передачей осуждённым телефонов, комплектующих к ним и алкоголя. По версии следствия, совершил его в 2025 году, когда занимал должность сотрудника «уголовно-исполнительной системы».
Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
