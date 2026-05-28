Екатеринбурженку будут судить за мошенничество под видом сдачи квартир в аренду
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 34-летнюю местную жительницу, которую следствие считает причастной к мошеннической схеме со сдачей в аренду объектов недвижимости. Рассматривать дело будет Кировский районный суд.
Ей вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Согласно материалам дела, соучастники размещали объявления о сдаче квартир в аренду, указывая стоимость ниже рыночной при том, что арендаторам обещали разные удобства: мебель, бытовую технику и свежий косметический ремонт. Желающим взять жилище в аренду сообщали, что связаться с собственником можно только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Позже люди узнавали, что они по каким-то причинам не могут заселиться в жильё. Комиссию им не возвращали. При этом офис «агентства» постоянно менялся.
По такой схеме они работали с июня 2016 года по март 2019 года на территории 85 субъектов Российской Федерации. За это время от действий пострадали 412 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ущерб превышает 1,4 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
