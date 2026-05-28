Депутат Госдумы на форуме в Екатеринбурге призвал отложить жесткие требования к локализации такси до 2030 года

13.18 Четверг, 28 мая 2026
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
На конференции в Екатеринбурге депутат Станислав Наумов выступил против резкого введения жестких правил для перевозчиков и призвал дать рынку максимальную свободу, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей.

Введение жестких требований по уровню локализации автомобилей для российской сферы такси необходимо отложить как минимум до 2030 года. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы Станислав Наумов на XIII Всероссийской конференции «Современное такси — 2026», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге. По мнению парламентария, государству следует не перегружать отрасль новыми поборами, а сосредоточиться на мерах поддержки и сохранении стабильности.

Как отметил Наумов в ходе своего выступления, в текущих условиях главным приоритетом законодателей должно оставаться сохранение статус-кво для тех водителей, которые уже работают на рынке. Депутат подчеркнул, что саму задачу по переходу на отечественные авто ставить нужно, однако этот процесс обязан быть максимально плавным и комфортным для бизнеса.

«Вводить какие бы то ни было регрессивы раньше, условно, тридцатого года, на мой взгляд, не стоило бы. Это к вопросу о переходных периодах»,

— заявил Станислав Наумов, комментируя идущие в отрасли дискуссии о регулировании рынка.


Парламентарий убежден, что государству следует экономически стимулировать те компании, которые уже локализовали производство или готовы к этому шагу. Наумов также призвал кардинально пересмотреть подход к контролю за пассажирскими перевозками.

«Такси не надо, наоборот, регулировать настолько, чтобы что-то поддерживать. Надо дать максимальную свободу в том, что касается перевозок»,

— подчеркнул депутат.


При этом Наумов добавил, что базовые потребности в перемещении по городу должен закрывать развитый муниципальный транспорт: «У нас есть Собянин — он для нас метро построил».

Напомним, что XIII Всероссийская конференция «Современное такси» проходит в Екатеринбурге с 28 по 29 мая. В 2026 году ключевыми темами для обсуждения среди представителей власти, автопроизводителей и владельцев таксопарков стали растущая финансовая нагрузка на бизнес, налоговые изменения и механизмы исполнения закона о локализации автомобилей.

Алиса Левина © Вечерние ведомости
