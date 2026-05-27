Лесные пожарные тушат в Свердловской области девять пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты «Авиалесоохраны» продолжают ежедневную борьбу с лесными пожарами в Свердловской области.
По информации лесопожарной службы на 02.00 28 мая, в регионе продолжают действовать 9 лесных пожаров на площади 34 гектара. Накануне ведомство сообщало о 4 очагах на площади 32 гектара.
Всего в России продолжают действовать 42 природных пожара на общей площади 13 322 гектара. Самые крупные пожары в Хабаровском крае (12 600 гектаров).
