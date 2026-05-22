В Екатеринбурге промышленники и ИТ-специалисты обсудили цифровое развитие Свердловской области
27 мая в екатеринбургской «Точке Кипения» прошёл круглый стол «Инвестировать нельзя отказать в финансировании новых проектов в ИТ». Мероприятие организовали Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области и НИР-Центр. В дискуссии приняли участие представители региональных органов власти, промышленных предприятий, научного сообщества, институтов развития и ИТ-компаний.
Участники обсудили цифровизацию промышленности в условиях растущих требований к производительности, импортозамещению и технологической независимости. В повестку вошли вопросы оценки цифровой зрелости предприятий, внедрения искусственного интеллекта, развития ИТ-инфраструктуры, подготовки кадров и мер государственной поддержки.
Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, открывая мероприятие, отметил, что цифровые технологии стали обязательным условием устойчивого развития предприятий, а не дополнительным преимуществом.
«От того, насколько эффективно бизнес внедряет современные ИТ-решения, напрямую зависит его способность сохранять конкурентоспособность, повышать производительность труда и адаптироваться к новым экономическим условиям»,
– подчеркнул Ионин.
Министр цифрового развития и связи региона Евгений Шонов представил подходы к оценке цифровой зрелости промышленных предприятий. Эксперты также указали на недостаточность традиционных финансовых показателей при оценке состояния ИТ-инфраструктуры и связанных с ней рисков. По их мнению, всё большую роль играют комплексный аудит, цифровые двойники и технологии моделирования.
По итогам круглого стола участники констатировали, что цифровизация промышленности требует системного подхода. Отдельное внимание было уделено развитию региональной цифровой инфраструктуры, подготовке кадров и расширению взаимодействия между промышленностью, наукой и ИТ-отраслью.
