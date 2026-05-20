Возрастное ограничение 18+
Фейком о массовом списании средств со счетов пугают жителей Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Неизвестные пытаются распространить в Свердловской области фейковую информацию о якобы массовом и бесконтрольном списании средств со счетов участников боевых действий, у которых открыты счета в «Контур.Банке».
О фейке сообщает официальный канал антитеррористической комиссии региона «Антитеррор Урал».
Отмечается, что распознать фейк можно по характерным признакам использования искусственного интеллекта – интонациям, речевым ошибкам, а также по интерфейсам мессенджеров, через которые банк не взаимодействует с клиентами.
В «Контур.Банке» также призвали клиентов проявлять бдительность и не распространять непроверенную информацию. Мероприятие для возрастной категории 18+
О фейке сообщает официальный канал антитеррористической комиссии региона «Антитеррор Урал».
«В последние дни появились вбросы фейков в редакции СМИ и городских пабликов с упоминанием "Контур.Банка". Все сообщения касаются взаимодействия специалистов кредитной организации с физическими лицами и могут сопровождаться аудио или изображениями переписки в мессенджерах или СМС, сгенерированных с помощью технологий искусственного интеллекта»,
– пишет ресурс.
Отмечается, что распознать фейк можно по характерным признакам использования искусственного интеллекта – интонациям, речевым ошибкам, а также по интерфейсам мессенджеров, через которые банк не взаимодействует с клиентами.
В «Контур.Банке» также призвали клиентов проявлять бдительность и не распространять непроверенную информацию. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию