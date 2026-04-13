Возрастное ограничение 18+
С осуждённых за поджог квартиры пенсионерки-волонтёра в Нижнем Тагиле взыскали миллион рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила взыскал один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда с Ильи Пастухова и Савелия Русских, которые в октябре 2024 года подожгли квартиру пенсионерки-волонтёра.
Напомним, двое молодых людей подожгли дверь в квартиру пожилой женщины, занимавшейся сбором гуманитарной помощи для бойцов. В пожаре погибла её кошка. Сама пенсионерка получила ожоги, но спаслась.
Поджигателям вменяли покушение на убийство, но присяжные оправдали их по этому обвинению. В итоге 11 августа 2025 года Пастухова и Русских признали виновными только в умышленном поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорили к 4 годам колонии общего режима.
Вопрос о возмещении морального вреда был выделен в отдельное гражданское производство.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, во время судебного разбирательства осуждённые частично компенсировали причинённый вред. Пастухов выплатил 675 000 рублей, Русских – 250 000 рублей, полностью возместив материальный ущерб, оценённый в 374 897 рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
«Оценив степень физических и нравственных страданий потерпевшей, а также фактические обстоятельства происшествия, суд определил справедливый размер компенсации морального вреда в сумме 1 000 000 рублей. С учётом принципа долевой ответственности и ранее выплаченных сумм суд решил взыскать с Пастухова 12 448 рублей 50 копеек, а с Русских – 427 448 рублей 50 копеек»,
– сообщили в пресс-службе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
