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Задержаны подозреваемые в покушении на убийство пенсионерки в Нижнем Тагиле
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге квартиры 78-летней пенсионерки-волонтёра. Об этом сообщает телеграм-канал «Патрульный участок» (имеет отношение к екатеринбургской полиции).
Инцидент произошёл в ночь на 1 октября 2024 года. Неизвестные подожгли дверь квартиры в доме на улице Красноармейской, где проживает пожилая женщина, занимающаяся сбором гуманитарной помощи для бойцов. В результате пожара пострадала сама пенсионерка, её эвакуировали через окно и госпитализировали с ожогами. К сожалению, в огне погибла её кошка.
Оперативники установили личности подозреваемых — ими оказались двое молодых людей 18 и 19 лет, уроженцы Нижнего Тагила. Один из них был задержан в Екатеринбурге, где проживал в съёмной квартире, другой — в Дзержинском районе Тагила. Как сообщил официальный представитель МВД Валерий Горелых, следствие рассматривает версию о личной неприязни подозреваемых к родственнику потерпевшей, и связь нападения с её волонтёрской деятельностью пока не подтверждена.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.
Инцидент произошёл в ночь на 1 октября 2024 года. Неизвестные подожгли дверь квартиры в доме на улице Красноармейской, где проживает пожилая женщина, занимающаяся сбором гуманитарной помощи для бойцов. В результате пожара пострадала сама пенсионерка, её эвакуировали через окно и госпитализировали с ожогами. К сожалению, в огне погибла её кошка.
Оперативники установили личности подозреваемых — ими оказались двое молодых людей 18 и 19 лет, уроженцы Нижнего Тагила. Один из них был задержан в Екатеринбурге, где проживал в съёмной квартире, другой — в Дзержинском районе Тагила. Как сообщил официальный представитель МВД Валерий Горелых, следствие рассматривает версию о личной неприязни подозреваемых к родственнику потерпевшей, и связь нападения с её волонтёрской деятельностью пока не подтверждена.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.
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