Дело обвиняемого в избиении подростка на Уктусе передали в суд
Кадры из соцсетей
Дело мужчины, которого обвиняют в избиении подростка на Уктусском горнолыжном склоне 17 января 2026 года, с утверждённым обвинением передали в суд.
Согласно материалам дела, мужчина избил 13-летнего мальчика из-за того, что тот случайно сбил его жену, когда скатывался с горы. Мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носовой кости. В больницу он попал с гематомой на виске и отёком носа. Полученные подростком травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, рассказали в областной прокуратуре.
Напомним, по словам обвиняемого, он думал, что бьёт взрослого человека, а не ребёнка. Свой поступок он объяснил переживаниями за дочь и, возможно, беременную жену.
Напомним, по словам обвиняемого, он думал, что бьёт взрослого человека, а не ребёнка. Свой поступок он объяснил переживаниями за дочь и, возможно, беременную жену.
14 апреля 2026
