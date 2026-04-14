Возрастное ограничение 18+

Дело обвиняемого в избиении подростка на Уктусе передали в суд

14.37 Среда, 15 апреля 2026
Кадры из соцсетей
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Дело мужчины, которого обвиняют в избиении подростка на Уктусском горнолыжном склоне 17 января 2026 года, с утверждённым обвинением передали в суд.

Согласно материалам дела, мужчина избил 13-летнего мальчика из-за того, что тот случайно сбил его жену, когда скатывался с горы. Мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носовой кости. В больницу он попал с гематомой на виске и отёком носа. Полученные подростком травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести, рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, по словам обвиняемого, он думал, что бьёт взрослого человека, а не ребёнка. Свой поступок он объяснил переживаниями за дочь и, возможно, беременную жену.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:10 Сильный ветер обещают синоптики в Свердловской области
16:20 В Кировграде к концу лета планируют завершить благоустройство парка культуры и отдыха
16:17 После нападения на подростка в Полевском возбудили уголовное дело
16:16 Половина уральцев тратится на хобби и увлечения
16:05 В Екатеринбурге второй день ищут 11-летнего мальчика
14:50 Свердловчане стали чаще интересоваться анимацией, монтажом и озвучкой
14:48 Реагирование на возможную атаку БПЛА объявили в Свердловской области
14:37 Дело обвиняемого в избиении подростка на Уктусе передали в суд
13:53 Kia Rio и LADA Vesta вошли в число самых популярных авто с пробегом на Урале
13:09 Больше часа свердловские полицейские гонялись за лихачом из Серовского района
12:22 Железнодорожника из Кушвы подозревают в хищении запчастей для грузовых вагонов
11:51 СМИ сообщают о нападении подвыпившего мужчины на 15‑летнего подростка
11:02 Два человека утонули в Свердловской области
10:26 Екатеринбург собирает гуманитарную помощь для Дагестана
09:52 Микрофинансовую компанию оштрафовали за частые напоминания о долге в Свердловской области
09:30 В Свердловской области объявили пожароопасный сезон
09:01 Из-за переселения семьи из аварийного дома в Екатеринбурге в жильё за городом возбудили уголовное дело
20:06 Любовь к громкой музыке обойдётся жителю Каменска-Уральского в 100 тысяч рублей
19:39 Проект застройки Уралмашзавода повторно предложили обсудить екатеринбуржцам
19:09 Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
18:38 Самый нежный фильм Сергея Соловьёва покажут на большом экране в Екатеринбурге
18:28 Режевской тракт станет шире
17:43 Суд не дал уйти мэру Алапаевского с формулировкой «по собственному желанию»
17:34 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
16:40 Авито поддержал программу по ИТ-инженерии в Университете Иннополис
16:21 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления вышел по УДО
Все новости Свердловской области
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK