Екатеринбуржцу предъявили обвинение в избиении 13-летнего подростка на Уктусском горнолыжном склоне

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Следственный отдел по Чкаловскому району СУ СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении екатеринбуржца 1987 года рождения, которому предъявлено обвинение по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и угрозой его применения) и пунктам «в», «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего из хулиганских побуждений). Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.По версии следствия, 17 января 2026 года обвиняемый, находившийся на горнолыжном склоне в районе Уктусских гор, напал на 13-летнего подростка, который, съезжая по склону на снегокате, по неосторожности сбил супругу фигуранта. В ходе нападения мужчина нанёс мальчику множественные удары, причинив вред здоровью средней тяжести. После этого он покинул место происшествия.Установить личность нападавшего правоохранителям помогли записи камер видеонаблюдения, показания свидетелей и, в конечном счёте, явка самого фигуранта. 20 января 38-летний Яков Шушарин, чья деятельность связана с маркетингом в коммерческой компании, самостоятельно явился в ОП №13 УМВД по Екатеринбургу — без адвоката, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По словам полковника Горелых, к визиту в полицию Шушарин готовился: успел сменить причёску и сбрить «приметные густые тёмные усы», засветившиеся на опубликованных в интернете фотографиях. Вину он признал сразу.В день конфликта Шушарин пришёл на склон с супругой и малолетней дочерью, чтобы учить ребёнка кататься на лыжах. По итогам расследования следователем осуществлён осмотр места происшествия, проведена судебная экспертиза, допрошены свидетели и сам обвиняемый, изучена характеризующая документация. Мероприятие для возрастной категории 18+