Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржцу предъявили обвинение в избиении 13-летнего подростка на Уктусском горнолыжном склоне

11.13 Вторник, 14 апреля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Следственный отдел по Чкаловскому району СУ СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении екатеринбуржца 1987 года рождения, которому предъявлено обвинение по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и угрозой его применения) и пунктам «в», «д» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего из хулиганских побуждений). Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, 17 января 2026 года обвиняемый, находившийся на горнолыжном склоне в районе Уктусских гор, напал на 13-летнего подростка, который, съезжая по склону на снегокате, по неосторожности сбил супругу фигуранта. В ходе нападения мужчина нанёс мальчику множественные удары, причинив вред здоровью средней тяжести. После этого он покинул место происшествия.

Установить личность нападавшего правоохранителям помогли записи камер видеонаблюдения, показания свидетелей и, в конечном счёте, явка самого фигуранта. 20 января 38-летний Яков Шушарин, чья деятельность связана с маркетингом в коммерческой компании, самостоятельно явился в ОП №13 УМВД по Екатеринбургу — без адвоката, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По словам полковника Горелых, к визиту в полицию Шушарин готовился: успел сменить причёску и сбрить «приметные густые тёмные усы», засветившиеся на опубликованных в интернете фотографиях. Вину он признал сразу.

В день конфликта Шушарин пришёл на склон с супругой и малолетней дочерью, чтобы учить ребёнка кататься на лыжах. По итогам расследования следователем осуществлён осмотр места происшествия, проведена судебная экспертиза, допрошены свидетели и сам обвиняемый, изучена характеризующая документация.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:06 Осуждённый за коррупцию экс-начальник свердловского антикоррупционного управления МВД вышел по УДО
13:36 Перед майскими праздниками свердловским семьям раньше срока перечислят детские пособия
13:18 Екатеринбург вошёл в тройку российских городов-лидеров по самооценке материального благополучия
12:40 ГИБДД Свердловской области опровергла слухи о проверках телефонов водителей на предмет использования соцсетей
11:17 В Екатеринбурге направили в суд дело о хищении почти 5 млн рублей через фиктивные железнодорожные билеты
11:13 Екатеринбуржцу предъявили обвинение в избиении 13-летнего подростка на Уктусском горнолыжном склоне
10:12 В Свердловской области начали принимать заявки на премию «Гордость нации – 2026»
21:49 Найденным в лесу под Екатеринбургом щенкам необходима поддержка
20:31 Три года исполнилось Группе анонимных краеведов Свердловской области
20:04 Присяжные оправдали жителя Свердловской области по делу о смертельном ударе
19:30 Каждая третья сделка на рынке спецтехники совершается онлайн
19:11 За неделю в Свердловской области родились 642 малыша
18:53 Двое жителей Екатеринбурга заплатят крупные штрафы за кражу с дорожной техники
18:22 В Калиновском лесопарке организуют воскресный субботник
17:39 LADA Priora лидирует на рынке поддержанных авто Свердловской области
17:18 С 16 апреля в Екатеринбурге изменятся два автобусных маршрута
16:41 В каменской больнице прошли учения по помощи пострадавшим от радиации
16:19 К 7 годам колонии приговорили жительницу Артёмовского за невозвращённые подругам долги
15:54 В Екатеринбурге признали виновным в убийстве мужчину с «амнезией»
14:51 Школу №22 в Верхней Пышме хотят превратить из советского здания в современный комплекс
14:24 На фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге ищут волонтёров
13:41 О лесных пожарах в Свердловской области сообщает «Авиалесоохрана»
12:57 Суд обязал «ГАЗЭКС» выплатить 3 млн рублей матери утонувшего в яме мальчика в Талице
12:02 Почти в три раза выросли поставки помело на Урал
11:51 В Екатеринбурге подростки скинули электросамокат с моста на оживлённую магистраль
11:30 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников осудили в Нижнем Тагиле
Все новости Свердловской области
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK