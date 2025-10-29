Возрастное ограничение 18+
Обвиняемых в ограблении актёра в Красноуральске поместили под стражу
Кадр из фильма «Финист – Ясный сокол»
В Красноуральске поместили под стражу обвиняемых в ограблении советского и российского актёра театра и кино Вячеслава Воскресенского.
Как накануне сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, обвинение в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, и с незаконным проникновением в жилище (пункты «а», «в» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ), предъявили Глебу Дербеневу и Артёму Валееву.
По решению Красноуральского городского суда, удовлетворившего ходатайства следователя о помещении фигурантов дела под стражу, они будут находиться в СИЗО до 13 декабря 2025 года.
Вячеслав Воскресенский получил популярность в 1975 году после исполнения главной роли в фильме-сказке «Финист – Ясный сокол».
