Возрастное ограничение 18+
Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 42-летний терапевт стал жертвой мошенников. Доверившись девушке с сайта знакомств, он оформил кредит на 1,2 миллиона рублей и «инвестировал» их на указанном ей сайте.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, вскоре на сайте стали появляться уведомления о том, что «вклад» начал приносить доход, но вывести деньги врач уже не мог. В техподдержке «инвестиционной площадки» ему сообщили, что его аккаунт заблокирован и для разблокировки нужно вынести ещё 6 миллионов рублей. После этого терапевт понял, что стал жертвой мошенников.
В полиции призывают жителей уральской столицы быть бдительными и не участвовать в сомнительных финансовых операциях. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, вскоре на сайте стали появляться уведомления о том, что «вклад» начал приносить доход, но вывести деньги врач уже не мог. В техподдержке «инвестиционной площадки» ему сообщили, что его аккаунт заблокирован и для разблокировки нужно вынести ещё 6 миллионов рублей. После этого терапевт понял, что стал жертвой мошенников.
«В настоящее время по заявлению гражданина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ»,
– сообщили в МВД.
В полиции призывают жителей уральской столицы быть бдительными и не участвовать в сомнительных финансовых операциях. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области не платившего алименты из-за сомнений в родстве отца приговорили к лишению свободы
14 января 2026
14 января 2026