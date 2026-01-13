Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей





– сообщили в МВД. «В настоящее время по заявлению гражданина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 42-летний терапевт стал жертвой мошенников. Доверившись девушке с сайта знакомств, он оформил кредит на 1,2 миллиона рублей и «инвестировал» их на указанном ей сайте.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, вскоре на сайте стали появляться уведомления о том, что «вклад» начал приносить доход, но вывести деньги врач уже не мог. В техподдержке «инвестиционной площадки» ему сообщили, что его аккаунт заблокирован и для разблокировки нужно вынести ещё 6 миллионов рублей. После этого терапевт понял, что стал жертвой мошенников.В полиции призывают жителей уральской столицы быть бдительными и не участвовать в сомнительных финансовых операциях. Мероприятие для возрастной категории 18+