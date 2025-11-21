Возрастное ограничение 18+
К четырём годам колонии приговорили студента за хищение 542 тысяч рублей у пенсионерки в Верхней Пышме
Фото: прокуратура Свердловской области
В Верхней Пышме вынесли приговор 18-летнему молодому человеку из Читинской области, который сыграл роль «бегунка» в мошеннической схеме и помог аферистам похитить у 91-летней женщины 542 тысячи рублей.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, пенсионерка стала жертвой мошенников, убедивших её в том, что на её банковские счета совершили хакерскую атаку. Испугавшись за свои сбережения, пожилая женщина сняла все деньги со счёта и отдала их «курьеру» – ныне осуждённому молодому человеку. Забрав деньги, парень перевёл их своим кураторам через «криптокошелёк». Из похищенной суммы он оставил себе 8 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
Верхнепышминский городской суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере и назначил 4 года исправительной колонии общего режима. Также с подсудимого взыскали сумму ущерба.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, пенсионерка стала жертвой мошенников, убедивших её в том, что на её банковские счета совершили хакерскую атаку. Испугавшись за свои сбережения, пожилая женщина сняла все деньги со счёта и отдала их «курьеру» – ныне осуждённому молодому человеку. Забрав деньги, парень перевёл их своим кураторам через «криптокошелёк». Из похищенной суммы он оставил себе 8 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
Верхнепышминский городской суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере и назначил 4 года исправительной колонии общего режима. Также с подсудимого взыскали сумму ущерба.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию