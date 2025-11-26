Возрастное ограничение 18+
К десяти годам приговорили екатеринбуржца за убийство незнакомца у магазина
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор ранее судимому местному жителю, который вечером 6 июля 2025 года возле магазина на улице Ангарской зарезал незнакомца. От полученных травм потерпевший скончался в машине скорой помощи.
Как рассказали в областной прокуратуре, в тот вечер осуждённый, будучи пьяным, просил милостыню у прохожих, с одним из которых у него произошёл конфликт. Он достал нож, который прятал в кармане куртки, и ударил незнакомца в грудь, попав в сердце.
Сообщается, что осуждённый признал свою вину в полном объёме. Железнодорожный районный суд назначил ему 10 лет в исправительной колонии строгого режима.
