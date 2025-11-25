Карпинский суд вынес приговор за убийство 12-летней девочки спустя 20 лет

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Карпинский городской суд вынес приговор 46-летнему Владимиру Семенову, который почти два десятилетия оставался безнаказанным за убийство 12-летней девочки. Преступление произошло в декабре 2002 года в Волчанске, но раскрыть его удалось только с применением современных технологий, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.В декабре 2002 года девочка пришла в гости к знакомой семье, где находился Семенов с супругой и их знакомой. Когда женщины ушли в магазин, между мужчиной и ребёнком возник конфликт, в ходе которого он задушил девочку. Чтобы скрыть преступление, он закопал тело в подполье своей квартиры и вернувшимся женщинам сообщил, что девочка ушла домой.Останки были обнаружены лишь в июне 2003 года в лесном массиве под Волчанском. Тело оказалось там после того, как Семенов вместе с родственниками извлек его из подполья и сжёг в лесу. Из-за сильного ожога костей изначально было невозможно определить причину смерти и личность погибшей.Изначально Семенов попал в число подозреваемых, однако прямых доказательств его вины долгое время не было. Прорыв в расследовании произошёл в 2023–2025 годах, когда следователи провели повторные комплексные экспертизы с применением современных методов, включая ДНК-идентификацию.Суд признал Семенова виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и назначил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также лишён права работать с детьми на 8 лет и обязан выплатить потерпевшим 1 млн рублей компенсации.