Возрастное ограничение 18+

Карпинский суд вынес приговор за убийство 12-летней девочки спустя 20 лет

12.40 Вторник, 25 ноября 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Карпинский городской суд вынес приговор 46-летнему Владимиру Семенову, который почти два десятилетия оставался безнаказанным за убийство 12-летней девочки. Преступление произошло в декабре 2002 года в Волчанске, но раскрыть его удалось только с применением современных технологий, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

В декабре 2002 года девочка пришла в гости к знакомой семье, где находился Семенов с супругой и их знакомой. Когда женщины ушли в магазин, между мужчиной и ребёнком возник конфликт, в ходе которого он задушил девочку. Чтобы скрыть преступление, он закопал тело в подполье своей квартиры и вернувшимся женщинам сообщил, что девочка ушла домой.

Останки были обнаружены лишь в июне 2003 года в лесном массиве под Волчанском. Тело оказалось там после того, как Семенов вместе с родственниками извлек его из подполья и сжёг в лесу. Из-за сильного ожога костей изначально было невозможно определить причину смерти и личность погибшей.

Изначально Семенов попал в число подозреваемых, однако прямых доказательств его вины долгое время не было. Прорыв в расследовании произошёл в 2023–2025 годах, когда следователи провели повторные комплексные экспертизы с применением современных методов, включая ДНК-идентификацию.

Суд признал Семенова виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и назначил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также лишён права работать с детьми на 8 лет и обязан выплатить потерпевшим 1 млн рублей компенсации.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге лидер движения «Мужской Путь» получил условный срок за «самоуправство с применением насилия» к дочери
25 ноября 2025
Забившей насмерть собутыльника троице товарищей в Артёмовском вынесли приговор
20 ноября 2025
В Краснотурьинске суд рассмотрел дело о коммерческом подкупе
17 ноября 2025
Екатеринбуржец отправится в колонию за синтетическую гадость
21 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:15 В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии
14:35 В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии
13:25 Заборы в Екатеринбурге получили бронзу на фестивале «Среда»
12:40 Карпинский суд вынес приговор за убийство 12-летней девочки спустя 20 лет
12:15 Мясной полуфабрикат с листерией оказался на прилавках Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на четверть
11:38 В Екатеринбурге лидер движения «Мужской Путь» получил условный срок за «самоуправство с применением насилия» к дочери
11:04 Экс-глава Артемовского округа получил срок за миллионные взятки и водонагреватель
10:42 Два человека погибли и пять спасены за сутки при пожарах в Свердловской области
10:15 Торговые сети Свердловской области подключили Max-ID для проверок возраста
09:53 Каратисты из Верхней Пышмы вошли в число призеров мирового первенства по киокусинкай в Токио
21:24 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
20:44 Четырёх жителей Ивделя осудили за жестокое избиение
20:17 Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе
19:57 Ельцин-центр представляет репортажную классику Юрия Феклистова
18:40 За прошедшие выходные подразделения свердловского МЧС России ликвидировали 33 пожара
17:05 Роспотребнадзор запустил телефонные консультации по ВИЧ для жителей Свердловской области
16:14 В мэрии рассказали, куда екатеринбуржцам жаловаться на неубранные дороги и тротуары в городе зимой
16:05 Екатеринбургские медики спасли мотоциклистке ногу после тяжёлой аварии
15:16 В Свердловской области прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 18 м/с
15:08 Екатеринбургские театры вошли в шорт-лист «Золотой маски» сразу в трёх номинациях
14:46 Паслер сообщил о росте доходов областного бюджета и снижении прогнозного госдолга
13:43 Бывшего замглавы Режевского округа отправили под стражу по делу о крупной взятке
13:17 Бывшего свердловского агро-чиновника осудили за получение более полумиллиона рублей в виде взяток
13:05 В Свердловской области за неделю мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
12:52 Медика из Каменска-Уральского вновь вызывают в полицию по делу о поиске заведомо экстремистских материалов
Все новости Свердловской области
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
Все новости России и мира
15:15 В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии
14:35 В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии
13:25 Заборы в Екатеринбурге получили бронзу на фестивале «Среда»
12:40 Карпинский суд вынес приговор за убийство 12-летней девочки спустя 20 лет
12:15 Мясной полуфабрикат с листерией оказался на прилавках Екатеринбурга
12:02 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на четверть
11:38 В Екатеринбурге лидер движения «Мужской Путь» получил условный срок за «самоуправство с применением насилия» к дочери
11:04 Экс-глава Артемовского округа получил срок за миллионные взятки и водонагреватель
10:42 Два человека погибли и пять спасены за сутки при пожарах в Свердловской области
10:15 Торговые сети Свердловской области подключили Max-ID для проверок возраста
09:53 Каратисты из Верхней Пышмы вошли в число призеров мирового первенства по киокусинкай в Токио
21:24 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
20:44 Четырёх жителей Ивделя осудили за жестокое избиение
20:17 Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе
19:57 Ельцин-центр представляет репортажную классику Юрия Феклистова
18:40 За прошедшие выходные подразделения свердловского МЧС России ликвидировали 33 пожара
17:05 Роспотребнадзор запустил телефонные консультации по ВИЧ для жителей Свердловской области
16:14 В мэрии рассказали, куда екатеринбуржцам жаловаться на неубранные дороги и тротуары в городе зимой
16:05 Екатеринбургские медики спасли мотоциклистке ногу после тяжёлой аварии
15:16 В Свердловской области прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 18 м/с
15:08 Екатеринбургские театры вошли в шорт-лист «Золотой маски» сразу в трёх номинациях
14:46 Паслер сообщил о росте доходов областного бюджета и снижении прогнозного госдолга
13:43 Бывшего замглавы Режевского округа отправили под стражу по делу о крупной взятке
13:17 Бывшего свердловского агро-чиновника осудили за получение более полумиллиона рублей в виде взяток
13:05 В Свердловской области за неделю мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
12:52 Медика из Каменска-Уральского вновь вызывают в полицию по делу о поиске заведомо экстремистских материалов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK