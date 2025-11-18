В Екатеринбурге лидер движения «Мужской Путь» получил условный срок за «самоуправство с применением насилия» к дочери

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор основателю консервативно-патриотического движения «Мужской Путь» Андрею Брезгину, сообщает прокуратура Свердловской области. Мужчина признан виновным в самоуправстве с применением насилия (ч. 3 ст. 330 УК РФ) за то, что забрал 6-летнюю дочь у бывшей супруги и удерживал ребёнка без возможности видеться с матерью.В ноябре 2019 года суд определил, что трое несовершеннолетних дочерей Брезгина будут жить с матерью, а порядок общения с отцом был заранее установлен.По данным суда, летом 2021 года Брезгин прибыл вместе с сыном к дому по улице Софьи Перовской, воспользовавшись тем, что мать отошла поговорить с сыном, забрал дочь и вывез её в другой регион. Для совершения действий он привлек двоих соучастников, один из которых препятствовал видеонаблюдению, другой помогал транспортировать ребёнка.Спустя 1,5 месяца Брезгин вернулся с дочерью в Свердловскую область, где удерживал её до июня 2022 года в своём доме, не предоставляя возможности общаться с матерью и родственниками со стороны матери. Находясь в доме Брезгина, как сообщает пресс-служба прокуратуры, девочка не могла свободно выбирать обучение и творческое развитие, что причинило психоэмоциональный вред ей и матери.Суд назначил Андрею Брезгину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.На приговор Брезгин отреагировал в своих социальных сетях: «2 года условно, за то, что не бросил детей после развода, пытался их воспитывать и защищать. Готовимся к апелляции».