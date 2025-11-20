Четырёх жителей Ивделя осудили за жестокое избиение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Ивделе завершилось громкое уголовное дело о групповом нападении. Ивдельский городской суд вынес обвинительный приговор семье Константиновых отцу и трём его сыновьям. Все они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.Инцидент произошел в посёлке Екатерининка, куда двое мужчин приехали для покупки металлолома. Как установил суд, Константиновы без всяких причин напали на них, когда те завтракали в своём автомобиле. Потерпевших силой вытащили из салона и начали избивать руками и ногами. Удары наносились по различным частям тела, включая голову и туловище.Особую жестокость проявил Антон Константинов, который взял отвертку и поднёс её к шее одного из потерпевших. При этом он прямо угрожал мужчине убийством. Суд признал, что у потерпевшего были все основания воспринимать эту угрозу как реальную. После избиения семья Константиновых позволила пострадавшим умыться и отпустила их.Один из избитых, почувствовав себя плохо, обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы, в том числе перелом нескольких ребер и сотрясение головного мозга. Судебно-медицинская экспертиза однозначно квалифицировала эти повреждения как причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Второй потерпевший не обращался к врачам, но также подвергся избиению.В суде все обвиняемые категорически отрицали свою вину, однако суд счел доказательства обвинения убедительными и достаточными. Трое членов семьи — отец и двое сыновей — осуждены по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ. Им назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Антон Константинов, помимо причинения тяжкого вреда здоровью, был осужден ещё и за угрозу убийством. Ему назначено 4 года и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.Осужденные и их адвокаты пытались обжаловать приговор в Свердловском областном суде. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены судебного решения.