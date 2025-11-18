Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о хулиганстве. Суд Свердловской области признал виновными двух местных жителей 1999 и 2003 годов рождения. Молодые люди осуждены по части 2 статьи 213 УК РФ за хулиганство с применением оружия.Инцидент, ставший основанием для дела, произошёл днём 14 апреля 2025 года. Осужденные вместе со знакомыми приехали к дому на улице Маяковского, где проживала невеста одного из них. Из хулиганских побуждений злоумышленники произвели несколько выстрелов в воздух. Для этого они использовали охолощенный и сигнальный пистолеты, снаряженные патронами светозвукового действия. Этим они создали реальную угрозу для безопасности граждан во дворе. Находившиеся рядом люди испытали серьёзный страх за свою жизнь и здоровье.Расследованием занимались сотрудники управления уголовного розыска совместно с сыщиками ОП-3 УМВД по Екатеринбургу. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году его подозревали в вымогательстве, а в 2022 году — в краже. Однако тогда он избежал тюрьмы: сначала дело закрыли за примирением сторон, затем ограничились штрафом.Важным доказательством по делу стал изъятый пистолет «В1 Курс» (Беретта 10ТК). Адвокат подозреваемого добровольно передал оружие следствию. Экспертиза подтвердила, что пистолет был небоевым и охолощенным, с запаянным стволом.Суд, изучив все материалы дела и признав доказательства достаточными, назначил виновным строгое наказание. Каждый из осужденных приговорен к штрафу в размере 480 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взысканий по данному делу составила почти миллион рублей.