Возрастное ограничение 18+

Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе

20.17 Понедельник, 24 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о хулиганстве. Суд Свердловской области признал виновными двух местных жителей 1999 и 2003 годов рождения. Молодые люди осуждены по части 2 статьи 213 УК РФ за хулиганство с применением оружия.

Инцидент, ставший основанием для дела, произошёл днём 14 апреля 2025 года. Осужденные вместе со знакомыми приехали к дому на улице Маяковского, где проживала невеста одного из них. Из хулиганских побуждений злоумышленники произвели несколько выстрелов в воздух. Для этого они использовали охолощенный и сигнальный пистолеты, снаряженные патронами светозвукового действия. Этим они создали реальную угрозу для безопасности граждан во дворе. Находившиеся рядом люди испытали серьёзный страх за свою жизнь и здоровье.

Расследованием занимались сотрудники управления уголовного розыска совместно с сыщиками ОП-3 УМВД по Екатеринбургу. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году его подозревали в вымогательстве, а в 2022 году — в краже. Однако тогда он избежал тюрьмы: сначала дело закрыли за примирением сторон, затем ограничились штрафом.

Важным доказательством по делу стал изъятый пистолет «В1 Курс» (Беретта 10ТК). Адвокат подозреваемого добровольно передал оружие следствию. Экспертиза подтвердила, что пистолет был небоевым и охолощенным, с запаянным стволом.

Суд, изучив все материалы дела и признав доказательства достаточными, назначил виновным строгое наказание. Каждый из осужденных приговорен к штрафу в размере 480 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взысканий по данному делу составила почти миллион рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Москвича осудили в Екатеринбурге за взятку
18 ноября 2025
В Каменске-Уральском обвиняемого в провозе оружия в ИК-47 отправили в СИЗО
15 ноября 2025
СК проверяет сообщения о стае собак после инцидента с восьмилетним ребёнком в Карпинске
22 ноября 2025
Облсуд оставил в силе приговор осуждённым за подмену анализов экс-полицейским из Нижнего Тагила
23 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Душившего детей учителя игры на балалайке из Екатеринбурга поместили в СИЗО

Сначала ему вменили вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность, но затем переквалифицировали обвинение на попытку убийств
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:24 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
20:44 Четырёх жителей Ивделя осудили за жестокое избиение
20:17 Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе
19:57 Ельцин-центр представляет репортажную классику Юрия Феклистова
19:06 На трассе М-5 под Екатеринбургом на восемь месяцев закрывают путепровод
18:40 За прошедшие выходные подразделения свердловского МЧС России ликвидировали 33 пожара
17:27 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
17:05 Роспотребнадзор запустил телефонные консультации по ВИЧ для жителей Свердловской области
16:14 В мэрии рассказали, куда екатеринбуржцам жаловаться на неубранные дороги и тротуары в городе зимой
16:05 Екатеринбургские медики спасли мотоциклистке ногу после тяжёлой аварии
15:16 В Свердловской области прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 18 м/с
15:08 Екатеринбургские театры вошли в шорт-лист «Золотой маски» сразу в трёх номинациях
14:46 Паслер сообщил о росте доходов областного бюджета и снижении прогнозного госдолга
13:43 Бывшего замглавы Режевского округа отправили под стражу по делу о крупной взятке
13:17 Бывшего свердловского агро-чиновника осудили за получение более полумиллиона рублей в виде взяток
13:05 В Свердловской области за неделю мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
12:52 Медика из Каменска-Уральского вновь вызывают в полицию по делу о поиске заведомо экстремистских материалов
12:48 «Новые люди» предложили на пост мэра Екатеринбурга Ирину Виноградову
12:18 Юные свердловские дзюдоисты взяли золото на Кубке Европы в Черногории
12:09 Уральских школьников приглашают на всероссийскую акцию «Мир народных сказок»
11:58 Свердловская область поднялась на 13-е место по доле занятых в малом и среднем бизнесе
11:47 Более 200 школьников приехали в Свердловский медколледж на День открытых дверей
11:39 Свердловчанка Лея Гарифуллина помогла сборной России выиграть командный чемпионат мира по шахматам
11:28 На фоне гололёда и снегопада дорожную технику в Свердловской области вывели в усиленный режим
17:22 Дождь, снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
16:08 В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище разорили надгробие народной артистки
Все новости Свердловской области
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
Все новости России и мира
21:24 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
20:44 Четырёх жителей Ивделя осудили за жестокое избиение
20:17 Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе
19:57 Ельцин-центр представляет репортажную классику Юрия Феклистова
19:06 На трассе М-5 под Екатеринбургом на восемь месяцев закрывают путепровод
18:40 За прошедшие выходные подразделения свердловского МЧС России ликвидировали 33 пожара
17:27 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
17:05 Роспотребнадзор запустил телефонные консультации по ВИЧ для жителей Свердловской области
16:14 В мэрии рассказали, куда екатеринбуржцам жаловаться на неубранные дороги и тротуары в городе зимой
16:05 Екатеринбургские медики спасли мотоциклистке ногу после тяжёлой аварии
15:16 В Свердловской области прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 18 м/с
15:08 Екатеринбургские театры вошли в шорт-лист «Золотой маски» сразу в трёх номинациях
14:46 Паслер сообщил о росте доходов областного бюджета и снижении прогнозного госдолга
13:43 Бывшего замглавы Режевского округа отправили под стражу по делу о крупной взятке
13:17 Бывшего свердловского агро-чиновника осудили за получение более полумиллиона рублей в виде взяток
13:05 В Свердловской области за неделю мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
12:52 Медика из Каменска-Уральского вновь вызывают в полицию по делу о поиске заведомо экстремистских материалов
12:48 «Новые люди» предложили на пост мэра Екатеринбурга Ирину Виноградову
12:18 Юные свердловские дзюдоисты взяли золото на Кубке Европы в Черногории
12:09 Уральских школьников приглашают на всероссийскую акцию «Мир народных сказок»
11:58 Свердловская область поднялась на 13-е место по доле занятых в малом и среднем бизнесе
11:47 Более 200 школьников приехали в Свердловский медколледж на День открытых дверей
11:39 Свердловчанка Лея Гарифуллина помогла сборной России выиграть командный чемпионат мира по шахматам
11:28 На фоне гололёда и снегопада дорожную технику в Свердловской области вывели в усиленный режим
17:22 Дождь, снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
16:08 В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище разорили надгробие народной артистки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK