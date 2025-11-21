Бывшего замглавы Режевского округа отправили под стражу по делу о крупной взятке

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Прокуратура Свердловской области сообщила, что Режевской городской суд 24 ноября рассмотрел ходатайство следствия о выборе меры пресечения для бывшего заместителя главы администрации Режевского муниципального округа Александра Качурина. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ в получении взятки в крупном размере.Прокурор указал, что заключение под стражу необходимо, поскольку Качурину вменяется особо тяжкое преступление. По данным следствия, он может скрыться, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или воспрепятствовать расследованию иным образом.Суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 22 января 2026 года.