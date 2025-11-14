Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о нападении на семейную пару на улице Щорса в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Щорса, возле кафе «Пати Шах», избили супругов. Телеграм-издание «Злой Екатеринбург» пишет, что это сделала другая пара.
По данным ресурса, конфликт произошёл в четыре часа утра 22 ноября. Сообщается, что у женщины пробита голова и сломан нос, а у мужчины – сломана челюсть и сотрясение мозга, также ему пришлось наложить швы на голову. Сегодня супруги собираются писать заявление в полицию, рассказала их знакомая.
Что стало поводом для конфликта, неизвестно.
В полиции инцидент пока не комментировали.
По данным ресурса, конфликт произошёл в четыре часа утра 22 ноября. Сообщается, что у женщины пробита голова и сломан нос, а у мужчины – сломана челюсть и сотрясение мозга, также ему пришлось наложить швы на голову. Сегодня супруги собираются писать заявление в полицию, рассказала их знакомая.
Что стало поводом для конфликта, неизвестно.
В полиции инцидент пока не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге накрыли подпольную «винодельню»
19 ноября 2025
19 ноября 2025