Дело экс-директора туринского МУП ЖКХ «Теплосеть» передано в суд

21.03 Пятница, 21 ноября 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Туринске перед судом предстанет бывший директор муниципального предприятия «Теплосеть». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как считает прокуратура, общая сумма причиненного экс-директором «Теплосети» ущерба превышает 3,4 миллиона рублей. Расследование установило, что в ведении МУП ЖКХ «Теплосеть» находится полигон для твердых бытовых отходов и в период с 2019 по 2023 год предприятие перечислило указанные миллионы индивидуальному предпринимателю. Деньги были уплачены за транспортные услуги по размещению отходов на полигоне, однако предприниматель фактически никаких услуг не оказывал. Вывозила же отходы другая организация, которой тоже платили за это деньги. Таким образом, муниципальное предприятие дважды оплатило одни и те же услуги.

Преступление бывшего директора «Теплосети» заключалось в том, что он, пользуясь своим служебным положением, давал незаконные распоряжения подчиненным, приказывая подготовить фиктивные документы первичного учета для «обоснования» платежей. Обвиняемый лично расписывался в расходных кассовых ордерах и путевых листах за невыполненные работы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил причинённый ущерб. Но это не спасёт его от судебного разбирательства. Следствие по его делу закончено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и собранные документы переданы в Туринский районный суд Свердловской области. Санкции инкриминируемых статей предусматривают строгое наказание, вплоть до лишения свободы.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
