Екатеринбуржец отправится в колонию за синтетическую гадость

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 21-летнему безработному жителю города. Молодой человек был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.Молодой человек был задержан в сентябре текущего года в лесополосе на территории Кировского района Екатеринбурга. Неподалёку от железнодорожных путей он вытащил из тайника-схрона пакетик. Позже выяснилось, что содержимое пакетика — 1,934 грамма синтетического наркотика. Запрещённую гадость задержанный приобрёл через интернет для личного пользования.Под суд наркоман попал за преступление, описанное в Уголовном кодексе частью 2 статьи 228. Ознакомившись с материалами дела, судья решил отправить подсудимого в исправительную колонию общего режима на 3 года. Личность продавца осталась неустановленной, и его материалы дела выделены в отдельное производство.