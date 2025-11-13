Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржец отправится в колонию за синтетическую гадость

20.03 Пятница, 21 ноября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 21-летнему безработному жителю города. Молодой человек был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Молодой человек был задержан в сентябре текущего года в лесополосе на территории Кировского района Екатеринбурга. Неподалёку от железнодорожных путей он вытащил из тайника-схрона пакетик. Позже выяснилось, что содержимое пакетика — 1,934 грамма синтетического наркотика. Запрещённую гадость задержанный приобрёл через интернет для личного пользования.

Под суд наркоман попал за преступление, описанное в Уголовном кодексе частью 2 статьи 228. Ознакомившись с материалами дела, судья решил отправить подсудимого в исправительную колонию общего режима на 3 года. Личность продавца осталась неустановленной, и его материалы дела выделены в отдельное производство.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
