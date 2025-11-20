Свердловский областной суд вынес приговор банде похитителей с Алтая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 21 ноября 2025 года, в Свердловском областном суде вынесли приговор четырём мужчинам, которые похитили человека и вынудили его выдать логин и пароль для доступа к своим криптовалютным кошелькам, а после похитили цифровую валюту на сумму более 5,6 миллиона рублей.Суд признал их виновными по статьям 209 УК РФ (участие в банде), 126 УК РФ (похищение человека), 162 УК РФ (разбой), 174.1 УК РФ (финансовые махинации), 290 УК РФ (взяточничество), 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Как рассказали в областной прокуратуре, помимо четырёх осуждённых, в банду входило ещё двое – одного из них найти не смогли (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство). Также в банду входили бывший сотрудник ГУ МВД России по Алтайскому краю и действовавший на тот момент начальник отделения ЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску, который за взятку в размере 300 тысяч рублей предоставил банде информацию о потерпевшем, не зная, для чего эти сведения используют.С помощью этих данных банда смогла отследить свою жертву и в июле 2023 года похитить его, когда он был в посёлке Рудный. Потерпевшего вывезли в лес, где удерживали, пока он не выдал свои логин и пароль. Получив доступ к криптокошелькам, банда перевела на свои счета сумму, эквивалентную более 5,6 миллиона рублей, часть из которой позже продала за более чем 4 миллиона рублей.Суд назначил осуждённым наказание от 7 до 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы от 1 года до 1 года 9 месяцев. Также троим назначены штрафы в размере от 500 до 950 тысяч рублей, а одного – бывшего сотрудника полиции – лишили права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет и звания «майор полиции».