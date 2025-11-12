Возрастное ограничение 18+

Душившего детей учителя музыки из Екатеринбурга поместили в СИЗО

15.34 Пятница, 21 ноября 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 21 ноября, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для 33-летнего учителя по игре на балалайке, который, по версии следствия, приглашал учеников к себе домой и под предлогом «проверки дыхания» душил пакетами.

Суд постановил поместить его под стражу на два месяца – до 19 января 2026 года, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Педагогу предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как мужчина держит пакет на голове ребёнка, пока тот лежит на кровати. По данным «Четвёртого канала», такая «процедура» могла продолжаться до получаса. За это мужчина якобы платил детям по 20-30 тысяч рублей.

Со слов родителей, учитель всегда был «немного отрешённым», но никто не мог подумать, что он занимается подобным. Соседи тоже считали его странным.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
На Урале произошло возгорание поезда, перевозившего газовый конденсат из ЯНАО в порт Усть-Луга

Что известно о ЧП, произошедшем на основном ходу Транссиба
