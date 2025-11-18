В Первоуральске на 90% выросло количество инцидентов с участием подростков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске подвели итоги работы местного отделения полиции с января по октябрь текущего года. Их озвучил начальник свердловской полиции генерал-лейтенант Александр Мешков. По словам пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых, в округе в целом снизилось количество преступлений, но выросло число инцидентов с участием подростков.Как сообщил полковник Горелых, площадь территории обслуживания ОВД составляет 2053,8 квадратных километров, а численность населения – 143 051 человек. В структуру подразделения первоуральской полиции также входят три пункта в посёлках Билимбай, Новоуткинск и Динас. Некомплект составляет 29,2%.По его данным, количество преступлений с января по октябрь снизилось на 13,5%, из них количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 14,4%, а количество мошенничеств дистанционных на 13,5% – Горелых также подчеркнул, что с начала года первоуральские полицейские раскрыли на 31,6% больше преступлений данной направленности. Положительная динамика наблюдается со стороны лиц, ранее имевших проблемы с законом. Количество криминальных эпизодов с их участием снизилось на 22,1%.Также было раскрыто на девять преступлений прошлых лет больше, чем в прошлом году (+37,5%; с 24 до 33). Отмечаются успехи в работе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: выявлено 233 факта (+6%), раскрыто 116 наркопреступлений (+8,4%), в том числе 55 фактов реализации запрещённых веществ (+44,7%).Не обошлось без проблемных вопросов. По словам Валерия Горелых, количество инцидентов с участием подростков, когда меры органов профилактики были признаны недостаточными, выросло на 90,6%, в том числе тяжких и особо тяжких (с 7 до 22), на улице (с 6 до 21), в смешанной группе (с 3 до 17).Также аварийность на дорогах выросла на 17,9%, а число погибших в ДТП – на 55,6%. Количество происшествий по вине водителей, севших за руль в состоянии опьянения, возросло на 200%, а случаев, когда в авариях страдали дети, – на 22,2%.Полковник Горелых также сообщил, что начальник свердловской полиции Александр Мешков взял на контроль ситуацию с ремонтом здания отдела полиции, на что требуется около 25 миллионов рублей.