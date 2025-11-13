Возрастное ограничение 18+
К 12 годам колонии приговорили екатеринбуржца за убийство знакомого
Фото: прокуратура Свердловской области
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 41-летнего местного жителя Александра Варганова к 12 годам лишения свободы на основании вердикта коллегии присяжных.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, подсудимого признали виновным по статье 111 УК РФ за причинение смертельных травм знакомому, с которым, по версии следствия, он повздорил 27 сентября 2023 года в коридоре общежития, где не менее трёх раз ударил оппонента в голову. Покинув общежитие, потерпевший дошёл до остановки «Донбасская» и потерял сознание. Очевидцы вызвали ему бригаду скорой помощи, которая доставила мужчину в больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось – он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Свою вину Варганов не признал.
Присяжные единогласно вынесли вердикт о виновности мужчины и признали его не заслуживающим снисхождения.
«Орджоникидзевский районный суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного в пользу матери погибшего компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей»,
– рассказали в прокуратуре.
