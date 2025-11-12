Возрастное ограничение 18+
Облсуд вернул на новое рассмотрение материал о мере пресечения замглавы Ревды
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отменил постановление Первоуральского городского суда от 6 ноября 2025 года об избрании меры пресечения для заместительницы главы Ревды Юлии Анциферовой. По решению суда она была помещена под стражу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, постановление обжаловал адвокат Анциферовой. Он попросил отменить его, признав незаконным и необоснованным. Областной суд, выслушав позиции сторон, отменил постановление суда первой инстанции и постановил передать судебный материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе с этапа судебного разбирательства. Обвиняемой установили срок содержания в СИЗО до 12 декабря 2025 года.
Юлии Анциферовой вменяют пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, она получила более 150 тысяч рублей за предварительное согласование предоставления в собственность земельных участков и получении постановления администрации о предварительном согласовании предоставления земельных участков за плату.
