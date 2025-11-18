Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге полицейские помогли вернуть деньги обкраденному на вокзале мужчине
Фото: УТ МВД России по УрФО
В Екатеринбурге транспортные полицейские помогли 61-летнему мужчине вернуть семь тысяч рублей, которые пропали из кармана его брюк, когда он заснул в ожидании поезда.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, это случилось утром 18 ноября. Мужчина обратился в дежурный отдел транспортной полиции и рассказал, что собирался уехать в Тюменскую область, но уснул, ожидая прибытие поезда, а когда проснулся, обнаружил пропажу денег.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и быстро нашли предполагаемого карманника. Им оказался мужчина, с которым потерпевший познакомился в одном из магазинов возле вокзала. Подозреваемый ещё тогда заметил деньги у своего нового знакомого, и потом просто воспользовался моментом.
Заявителю повезло, что задержанный не успел потратить деньги, поэтому полицейские сразу их вернули.
На подозреваемого возбудили уголовное дело. Известно, что ранее у него уже были проблемы из-за кражи в 2016 году. Кроме того, в 2024 и 2025 годах его привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
