Возрастное ограничение 18+
Забившей насмерть собутыльника троице товарищей в Артёмовском вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Артёмовском вынесли приговор трём товарищам, которые в декабре прошлого года до смерти забили своего знакомого, с которым распивали спиртное в квартире на Пролетарской.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, один из участников застолья приревновал даму к хозяину квартиры и несколько раз ударил его. После этого к избиению мужчины присоединились сама женщина и другие гости. Били хозяина всем, что находили в квартире: разделочной доской, сковородой, деревянным топориком и битой. Впоследствии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Подсудимые отрицали умысел серьёзно навредить другу, однако предметы, которыми били потерпевшего, говорили сами за себя. Судья не поверил, что участники потасовки не осознавали опасность своих действий.
Артемовский городской суд признал их виновными по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил наказание: двум женщинам – по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, мужчине – 8 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Известно, что уголовное дело выделено в отдельное производство в отношении ещё одного лица.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, один из участников застолья приревновал даму к хозяину квартиры и несколько раз ударил его. После этого к избиению мужчины присоединились сама женщина и другие гости. Били хозяина всем, что находили в квартире: разделочной доской, сковородой, деревянным топориком и битой. Впоследствии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Подсудимые отрицали умысел серьёзно навредить другу, однако предметы, которыми били потерпевшего, говорили сами за себя. Судья не поверил, что участники потасовки не осознавали опасность своих действий.
Артемовский городской суд признал их виновными по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил наказание: двум женщинам – по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, мужчине – 8 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Известно, что уголовное дело выделено в отдельное производство в отношении ещё одного лица.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию