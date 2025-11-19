Возрастное ограничение 18+

Забившей насмерть собутыльника троице товарищей в Артёмовском вынесли приговор

15.50 Четверг, 20 ноября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Артёмовском вынесли приговор трём товарищам, которые в декабре прошлого года до смерти забили своего знакомого, с которым распивали спиртное в квартире на Пролетарской.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, один из участников застолья приревновал даму к хозяину квартиры и несколько раз ударил его. После этого к избиению мужчины присоединились сама женщина и другие гости. Били хозяина всем, что находили в квартире: разделочной доской, сковородой, деревянным топориком и битой. Впоследствии мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Подсудимые отрицали умысел серьёзно навредить другу, однако предметы, которыми били потерпевшего, говорили сами за себя. Судья не поверил, что участники потасовки не осознавали опасность своих действий.

Артемовский городской суд признал их виновными по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил наказание: двум женщинам – по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, мужчине – 8 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Известно, что уголовное дело выделено в отдельное производство в отношении ещё одного лица.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Восемь лет колонии получил екатеринбуржец за убийство знакомого на остановке
19 ноября 2025
В Полевском вынесли приговор по делу о гибели подростка во время занятий в бассейне
13 ноября 2025
Нарочно задавившего женщину под Нижним Тагилом водителя признали виновным в убийстве
12 ноября 2025
Принудительными работами наказали жителя Верхней Пышмы за угрозы помощнице прокурора
19 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На Урале произошло возгорание поезда, перевозившего газовый конденсат из ЯНАО в порт Усть-Луга

Что известно о ЧП, произошедшем на основном ходу Транссиба
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:20 В Екатеринбурге полицейские помогли вернуть деньги обкраденному на вокзале мужчине
15:50 Забившей насмерть собутыльника троице товарищей в Артёмовском вынесли приговор
15:29 Отдельный раздел для животных из приютов создали на Авито
14:49 На екатеринбургской Объездной дороге скоростной режим снизят до 60 километров в час
14:03 В Краснотурьинске Lada XRAY сбила 15-летнего подростка
13:29 Глава СК затребовал доклад о затянувшемся ремонте школы в Ревде
12:27 В Свердловской области готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей
11:58 «Смотрящему» за Свердловской областью Марселю Гасанову
11:41 Юристку из Алапаевска будут судить за мошенничество
10:35 В Екатеринбурге на остановке «Восточная» стало плохо пассажиру трамвая
10:07 Две иномарки столкнулись на улице Радищева в Екатеринбурге
09:47 В Свердловской области вновь подорожали огурцы: на 12% за неделю
09:22 Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге на три дня закрывают улицу Мира
23:57 ЧП на Свердловской железной дороге — загорелись цистерны
21:15 Более 5000 свердловчан за год проверились на СПИД в «тестировщике на колёсах»
20:15 С застройкой трёх объектов в Екатеринбурге решили повременить
19:24 В ДТП на Бардина получила травму пожилая екатеринбурженка
19:04 «Сумасшедшую» сторону уральских городов покажут в Музее андеграунда
18:44 С дюжиной пожаров боролись свердловские пожарные в минувший вторник
17:10 О сильном ветре предупреждают синоптики в Свердловской области
16:46 Бывшего инспектора ДПС будут судить за взяточничество в Екатеринбурге
16:14 Заражённые лимоны и киви допустили к продаже в Екатеринбурге
15:52 658 человек из отдалённых районов Свердловской области приняли «выездные» врачи в 2025 году
15:29 Принудительными работами наказали жителя Верхней Пышмы за угрозы помощнице прокурора
15:06 За неиспользование сельхозземель по назначению оштрафовали владельца участка в Красноуфимском районе
14:05 Энергоблок №3 Белоярской АЭС успешно прошёл проверку после планового ремонта
Все новости Свердловской области
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
Все новости России и мира
16:20 В Екатеринбурге полицейские помогли вернуть деньги обкраденному на вокзале мужчине
15:50 Забившей насмерть собутыльника троице товарищей в Артёмовском вынесли приговор
15:29 Отдельный раздел для животных из приютов создали на Авито
14:49 На екатеринбургской Объездной дороге скоростной режим снизят до 60 километров в час
14:03 В Краснотурьинске Lada XRAY сбила 15-летнего подростка
13:29 Глава СК затребовал доклад о затянувшемся ремонте школы в Ревде
12:27 В Свердловской области готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей
11:58 «Смотрящему» за Свердловской областью Марселю Гасанову
11:41 Юристку из Алапаевска будут судить за мошенничество
10:35 В Екатеринбурге на остановке «Восточная» стало плохо пассажиру трамвая
10:07 Две иномарки столкнулись на улице Радищева в Екатеринбурге
09:47 В Свердловской области вновь подорожали огурцы: на 12% за неделю
09:22 Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге на три дня закрывают улицу Мира
23:57 ЧП на Свердловской железной дороге — загорелись цистерны
21:15 Более 5000 свердловчан за год проверились на СПИД в «тестировщике на колёсах»
20:15 С застройкой трёх объектов в Екатеринбурге решили повременить
19:24 В ДТП на Бардина получила травму пожилая екатеринбурженка
19:04 «Сумасшедшую» сторону уральских городов покажут в Музее андеграунда
18:44 С дюжиной пожаров боролись свердловские пожарные в минувший вторник
17:10 О сильном ветре предупреждают синоптики в Свердловской области
16:46 Бывшего инспектора ДПС будут судить за взяточничество в Екатеринбурге
16:14 Заражённые лимоны и киви допустили к продаже в Екатеринбурге
15:52 658 человек из отдалённых районов Свердловской области приняли «выездные» врачи в 2025 году
15:29 Принудительными работами наказали жителя Верхней Пышмы за угрозы помощнице прокурора
15:06 За неиспользование сельхозземель по назначению оштрафовали владельца участка в Красноуфимском районе
14:05 Энергоблок №3 Белоярской АЭС успешно прошёл проверку после планового ремонта
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK