Юристку из Алапаевска будут судить за мошенничество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Алапаевске будут судить юристку Ирину Останину, обвиняемую в восемнадцати преступлениях, предусмотренных статьёй 159 УК РФ – «Мошенничество».
По версии следствия, с 2019 по 2023 год она получала деньги от обратившихся к ней за юридической помощью по оформлению документов, но по итогу ничего не делала. Первое судебное заседание назначено на 2 декабря 2025 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
В июле 2024 года ИА «Уральский инсайдер» писало, что клиенты Останиной платили не только за юридические услуги, но и за несуществующие госпошлины.
