Бывшего инспектора ДПС будут судить за взяточничество в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить бывшего старшего инспектора дорожно-патрульной службы из специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
По версии следствия, он знал о нарушениях, которые совершали водители дорожно-строительной компании, но не предпринимал каких-либо мер. В частности, речь шла о нарушении положения ПДД, запрещающем перевозить груз, который превышает максимально разрешённые величины для грузового транспорта, и езде без водительских удостоверений, рассказали в областной прокуратуре.
Кроме того, согласно материалам дела, с мая 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемый предупреждал представителя компании о экипажах и сотрудниках ГИБДД, а если грузовики предприятия всё же останавливали, убеждал коллег в отсутствии нарушений.
За бездействие и покровительство он получил в качестве вознаграждения 404 тысячи рублей.
Против него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.
Отмечается, что уголовное дело в отношении представителя компании было прекращено в связи «с деятельным раскаянием, способствованием раскрытию и расследованию преступлений».
