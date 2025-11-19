Возрастное ограничение 18+
Принудительными работами наказали жителя Верхней Пышмы за угрозы помощнице прокурора
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме вынесли приговор местному жителю, который в мае этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле здания прокуратуры, оскорбил помощницу прокурора и пригрозил ей насилием.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на суде мужчина отрицал свою вину, утверждая, что не встречал потерпевшую, никого не оскорблял и никому не угрожал, но суд его слова не убедили. Мужчину признали виновным по статьям 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти».)
В качестве наказания ему назначили восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на суде мужчина отрицал свою вину, утверждая, что не встречал потерпевшую, никого не оскорблял и никому не угрожал, но суд его слова не убедили. Мужчину признали виновным по статьям 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») и 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти».)
В качестве наказания ему назначили восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
«Примечательно, что на оглашение приговора подсудимый явился вновь в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим судебными приставами в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ»,
– добавили в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Видео нападения отца на дочь возле подъезда в Екатеринбурге привлекло внимание Следкома
15 ноября 2025
15 ноября 2025