Принудительными работами наказали жителя Верхней Пышмы за угрозы помощнице прокурора

– добавили в пресс-службе.

«Примечательно, что на оглашение приговора подсудимый явился вновь в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим судебными приставами в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.3 КоАП РФ»,