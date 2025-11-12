Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге накрыли подпольную «винодельню»

12.20 Среда, 19 ноября 2025
Кадр из видео: Чукреев / t.me/Chukreev1992
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на улице Высоцкого возле торгового комплекса «КОР» обнаружили подпольное производство, на котором разливали «грузинское домашнее вино».

Как рассказал член общественной палаты Дмитрий Чукреев, подпольную «винодельню» накрыли оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. По его словам, в гаражном комплексе в антисанитарных условиях готовились несколько бочек с «саперави» и «ркацители».

«После того как вино "созревало", оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы»,

– написал общественник.


Сообщается, что всю продукцию изъяли. Сейчас правоохранительные органы стараются выяснить, куда сбывали товар.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге возле ТЦ Astroom въехал в опору электропередач и скончался водитель Nissan
12 ноября 2025
Предложение поставить памятник Сталину в Екатеринбурге рассмотрят в городской администрации
13 ноября 2025
В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров, в спортшколе пострадал мужчина
15 ноября 2025
В Екатеринбурге открыли памятник святителю Луке Крымскому возле больницы
15 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге вновь обсуждают строительство высоток на месте скандальной «Бухты Квинс»

«Атомстройкомплекс» уже объявлял о планах стройки на месте так и не реализованного проекта шансонье Новикова
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:10 О сильном ветре предупреждают синоптики в Свердловской области
16:46 Бывшего инспектора ДПС будут судить за взяточничество в Екатеринбурге
16:14 Заражённые лимоны и киви допустили к продаже в Екатеринбурге
15:52 658 человек из отдалённых районов Свердловской области приняли «выездные» врачи в 2025 году
15:29 Принудительными работами наказали жителя Верхней Пышмы за угрозы помощнице прокурора
15:06 За неиспользование сельхозземель по назначению оштрафовали владельца участка в Красноуфимском районе
14:05 Энергоблок №3 Белоярской АЭС успешно прошёл проверку после планового ремонта
13:29 Взявшего женщину в заложники дебошира из Первоуральска поместили в СИЗО
12:20 В Екатеринбурге накрыли подпольную «винодельню»
11:51 Свердловский Роспотребнадзор отчитался о качестве водопроводной воды в регионе
11:20 Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам около 15 миллионов рублей
11:07 Восемь лет колонии получил екатеринбуржец за убийство знакомого на остановке
10:10 С 2026 года в Свердловской области хотят запустить программу «Земский тренер»
09:49 В Камышлове гендиректора строительной компании признали виновным в гибели рабочего
09:28 Вырубку леса под Екатеринбургом назвали законной
20:42 Средняя стоимость квадратного метра жилищной первички в Екатеринбурге составила 165 тысяч рублей
20:35 В Ельцин-центре вспомнят гения американского авторского кино
20:03 В Екатеринбурге закончен судебный процесс по делу о массовом отравлении
19:26 Переполненный автобус попал в ДТП в Екатеринбурге
18:47 Москвича осудили в Екатеринбурге за взятку
18:20 За понедельник в Свердловской области ликвидировали 22 пожара
16:34 Пассажирский поезд «Екатеринбург – Челябинск» столкнулся с мусоровозом
16:16 За избиение задержанного будут судить бывшего полицейского в Серове
15:57 В Свердловской области ограничили продажу энергетических напитков
15:37 В свердловской деревне Курманка под Заречным пропала 15-летняя девушка
15:24 Из-за смертельного ДТП встало движение на ЕКАД возле развязки с Челябинским трактом
Все новости Свердловской области
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
Все новости России и мира
17:10 О сильном ветре предупреждают синоптики в Свердловской области
16:46 Бывшего инспектора ДПС будут судить за взяточничество в Екатеринбурге
16:14 Заражённые лимоны и киви допустили к продаже в Екатеринбурге
15:52 658 человек из отдалённых районов Свердловской области приняли «выездные» врачи в 2025 году
15:29 Принудительными работами наказали жителя Верхней Пышмы за угрозы помощнице прокурора
15:06 За неиспользование сельхозземель по назначению оштрафовали владельца участка в Красноуфимском районе
14:05 Энергоблок №3 Белоярской АЭС успешно прошёл проверку после планового ремонта
13:29 Взявшего женщину в заложники дебошира из Первоуральска поместили в СИЗО
12:20 В Екатеринбурге накрыли подпольную «винодельню»
11:51 Свердловский Роспотребнадзор отчитался о качестве водопроводной воды в регионе
11:20 Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам около 15 миллионов рублей
11:07 Восемь лет колонии получил екатеринбуржец за убийство знакомого на остановке
10:10 С 2026 года в Свердловской области хотят запустить программу «Земский тренер»
09:49 В Камышлове гендиректора строительной компании признали виновным в гибели рабочего
09:28 Вырубку леса под Екатеринбургом назвали законной
20:42 Средняя стоимость квадратного метра жилищной первички в Екатеринбурге составила 165 тысяч рублей
20:35 В Ельцин-центре вспомнят гения американского авторского кино
20:03 В Екатеринбурге закончен судебный процесс по делу о массовом отравлении
19:26 Переполненный автобус попал в ДТП в Екатеринбурге
18:47 Москвича осудили в Екатеринбурге за взятку
18:20 За понедельник в Свердловской области ликвидировали 22 пожара
16:34 Пассажирский поезд «Екатеринбург – Челябинск» столкнулся с мусоровозом
16:16 За избиение задержанного будут судить бывшего полицейского в Серове
15:57 В Свердловской области ограничили продажу энергетических напитков
15:37 В свердловской деревне Курманка под Заречным пропала 15-летняя девушка
15:24 Из-за смертельного ДТП встало движение на ЕКАД возле развязки с Челябинским трактом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK