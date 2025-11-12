Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге накрыли подпольную «винодельню»
Кадр из видео: Чукреев / t.me/Chukreev1992
В Екатеринбурге на улице Высоцкого возле торгового комплекса «КОР» обнаружили подпольное производство, на котором разливали «грузинское домашнее вино».
Как рассказал член общественной палаты Дмитрий Чукреев, подпольную «винодельню» накрыли оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. По его словам, в гаражном комплексе в антисанитарных условиях готовились несколько бочек с «саперави» и «ркацители».
Сообщается, что всю продукцию изъяли. Сейчас правоохранительные органы стараются выяснить, куда сбывали товар.
«После того как вино "созревало", оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы»,
– написал общественник.
