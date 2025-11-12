Возрастное ограничение 18+
Восемь лет колонии получил екатеринбуржец за убийство знакомого на остановке
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который днём 10 августа 2024 года на трамвайной остановке «Эльмаш» избил своего знакомого.
Согласно материалам дела, мужчины вызвали такси, но один из них, так и не дождавшись машины, уснул. Это разозлило его спутника, и, когда подъехало такси, тот стал избивать товарища. В результате мужчина получил переломы двух рёбер и закрытую черепно-мозговую травму, от которой 18 октября 2024 года умер в больнице, рассказали в областной прокуратуре.
В суде екатеринбуржец утверждал, что лишь несколько раз несильно ударил своего товарища ладошкой по щекам.
Однако суд не поверил ему и, учтя позицию прокуратуры, назначил ему в качестве наказания восемь лет в исправительной колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Также суд взыскал с осуждённого моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей в пользу родственников погибшего, а также материальный ущерб в размере 62 тысяч рублей.
