Москвича осудили в Екатеринбурге за взятку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному уголовному делу о даче взятки. Ленинский районный суд города признал виновным жителя Московской области Владимира Воловику, 1988 года рождения. Мужчина осужден по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.Интересно, что до совершения преступления Воловик проходил службу в следственных подразделениях ОМВД России города Москвы. Преступление было совершено в интересах его сокурсника, который являлся обвиняемым по другому уголовному делу. Следствие установило, что в июле 2024 года у Воловика возник умысел на дачу взятки следователю, расследовавшему дело его приятеля.Целью взятки в размере 500 тысяч рублей было влияние на ход расследования через проведение экспертизы. Это могло привести к переквалификации действий обвиняемого на менее тяжкое преступление. Встреча преступника и следователя состоялась днём 15 июля в автомобиле на парковке около дома по улице Хохрякова в Екатеринбурге. Воловик передал денежные средства, поместив сумку с деньгами в отсек для хранения вещей передней двери автомобиля. Однако следователь своевременно сообщил о попытке подкупа, после чего действия Воловика были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.Суд назначил строгое наказание — 8 лет 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно осужденный должен выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трёх лет после освобождения. Изъятые денежные средства в сумме 500 тысяч рублей конфискованы в доход государства.