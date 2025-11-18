За избиение задержанного будут судить бывшего полицейского в Серове





рассказали в прокуратуре. «Не желая быть задержанным и привлеченным к ответственности, нарушитель отказался выполнять требования сотрудника полиции, проявив агрессию, а также применив к полицейскому насилие, не опасное для жизни и здоровья»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове передали в суд уголовное дело против бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Согласно материалам дела, он серьёзно покалечил мужчину, который ударил его во время задержания.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 23 августа 2025 года в одном из кабинетов отдела полиции, куда был доставлен нарушитель. В 2018 году суд установил для него запрет на пребывание вне места жительства в период с 22.00 до 07.00. По версии следствия, мужчина отказался проехать в отделение полиции и пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.Полицейским всё же удалось доставить дебошира в отделение, где обвиняемый, воспользовавшись тем, что задержанный был в наручниках, избил его. В результате мужчине потребовалась операция.После инцидента полицейскому предъявили обвинение по части 5 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Также его уволили из органов полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.Рассматривать дело будет Серовский районный суд.