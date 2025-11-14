Возрастное ограничение 18+
Сажавшую сына на цепь мать приговорили к лишению свободы в Первоуральске
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 18 ноября, Первоуральский городской суд вынес приговор Татьяне Шаниной – матери, которая сажала собственного сына на цепь.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, для этого в ноябре 2023 года она специально купила цепь и два навесных замка. Согласно материалам дела, она обматывала один конец металлической цепи вокруг шеи ребёнка, а второй цепляла к чугунной батарее, после чего уходила, оставляя сына одного.
Ещё один яркий случай, о котором рассказала областная прокуратура, произошёл в период с февраля по март 2025 года. По данным ведомства, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своего сына при помощи кожаного ремня и деревянной скалки, которой ударила его по голове.
Подчеркивается, что мать признала свою вину и раскаялась.
Суд признал её виновной в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осуждённой в пользу ребёнка 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, для этого в ноябре 2023 года она специально купила цепь и два навесных замка. Согласно материалам дела, она обматывала один конец металлической цепи вокруг шеи ребёнка, а второй цепляла к чугунной батарее, после чего уходила, оставляя сына одного.
Ещё один яркий случай, о котором рассказала областная прокуратура, произошёл в период с февраля по март 2025 года. По данным ведомства, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своего сына при помощи кожаного ремня и деревянной скалки, которой ударила его по голове.
Подчеркивается, что мать признала свою вину и раскаялась.
Суд признал её виновной в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и незаконном лишении свободы (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осуждённой в пользу ребёнка 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию