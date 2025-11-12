Адвокаты свердловского экс-чиновника Чемезова подали жалобу на продление его ареста

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Защита бывшего высокопоставленного чиновника Свердловской области Олега Чемезова подала апелляцию на его продление ареста.Напомним, ранее срок его содержания в СИЗО увеличили до 15 февраля.Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве. Под арестом, но домашним, и по другому делу находится и сожительница Олега Чемезова, официально – бывшая супруга Ирина.