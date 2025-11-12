Возрастное ограничение 18+
Адвокаты свердловского экс-чиновника Чемезова подали жалобу на продление его ареста
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Защита бывшего высокопоставленного чиновника Свердловской области Олега Чемезова подала апелляцию на его продление ареста.
Напомним, ранее срок его содержания в СИЗО увеличили до 15 февраля.
Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве. Под арестом, но домашним, и по другому делу находится и сожительница Олега Чемезова, официально – бывшая супруга Ирина.
